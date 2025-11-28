中華電信第11度榮獲世界品牌獎
(記者謝政儒綜合報導)中華電信品牌再度躍昇國際舞台。英國世界品牌論壇（World Branding Forum）近日公布「2025-2026世界品牌獎」（2025-2026 World Branding Awards）得獎名單，中華電信第11度榮獲「年度品牌獎：台灣最佳電信業者」（Brand of the Year Awards: Telecommunication - Mobile in Taiwan），是台灣電信品牌中唯一獲得國家級獎項的業者，更是過去12年來榮獲「世界品牌獎」次數最多的台灣企業，展現中華電信優異的品牌實力備受國際肯定。
「世界品牌獎」為全球品牌領域極具代表性與公信力的重要獎項，每年依據「企業品牌價值」、「消費者線上票選」及「消費者市場調查研究」進行評選。今年受評企業超過1,000家、橫跨全球66個國家，並透過逾9萬名消費者進行票選，最終選出不到百家最具代表性的品牌；中華電信於眾多受評企業中脫穎而出，彰顯中華電信品牌深受全球消費者信賴與肯定。
身為台灣電信業領導品牌，中華電信致力打造涵蓋海纜、光纖、行動通訊、微波與衛星的「海、地、星、空」多層次網路，除強化台灣整體網路韌性外，更確保提供給客戶穩定且安全的通訊服務。行動網路方面，中華電信屢獲國際權威測速機構Opensignal與Speedtest台灣行動網路體驗報告多項冠軍，展現5G網速、涵蓋率、穩定性及用戶體驗等指標遙遙領先的優勢。固網寬頻方面，HiNet光世代於東方線上「114年家用寬頻品質滿意度調查」榮獲17項指標第一，更奪得「網路體驗最佳品牌」殊榮，以高速、穩定與信賴，成為消費者心中最值得信賴的電信品牌。
另外，中華電信在資通訊領域表現極為亮眼，連續兩年獲得「AWS Consulting Partner of the Year」殊榮，並榮獲TM Forum Digital Transformation World Awards「傑出觸媒計畫獎」，展現數位轉型與創新服務的卓越實力。在雲端與資安方面，中華電信以「雲、網、安」整合優勢，提供企業級雲端平台、企業專網、AI資料中心（AIDC）及資安防護，並以AI賦能政府與企業，加速數位轉型，打造產業生態系，更將服務拓展至美國、歐洲、日本、新加坡及東南亞，陪伴台商打天下，強化台灣在全球市場的競爭力。
中華電信憑藉深厚的研發實力與國際級技術表現，推動產業創新成果豐碩。自2004年起累積近300件AI相關技術成果，近期更獲經濟部《人工智慧（AI）專利技術分析報告》肯定，榮登台灣前四強、電信產業第一，AI專利數量穩居業界之冠。同時，在全球頂尖的AI City Challenge國際競賽奪冠，彰顯中華電信在AI領域的國際級技術實力。
中華電信並以「內服外用」策略推展AI應用；對內，從客服體驗、網路維運到組織營運全面優化，透過AI Agent強化客服效能，並運用AI預判機房與基地台劣化，確保網路穩定及降低維護成本。同時，將AI融入營運流程，提升資源配置與決策效率，全面提升品牌競爭力。對外，中華電信將AI能量延伸至多元產業，整合AI與資通訊技術，廣泛應用於智慧客服、科技執法、智慧航港、智慧醫療、智慧建築、智慧交通、智慧安防、資安防護與節能減碳等場域，更透過AI強化政府救災與打詐能量，服務橫跨電信、金融、製造、交通、醫療及政府等產業，成為政府與企業最為信賴的重要夥伴。
