中華電信精采5G抽Hami Point 申請漫遊抽機票

(記者謝政儒綜合報導)迎接聖誕跨年購物、旅遊旺季，中華電信「2025歲末大回饋」推行動、漫遊優惠再加碼！申辦精采5G月繳999元以上，搭配主打100倍超高倍變焦SAMSUNG Galaxy S25 ultra、原生搭載Gemini AI的Google Pixel 10 Pro等熱門機型享購機折價2,000元，指定舊機換新機再折3,000元；選擇「精采Fun生活」方案，享買大送小超值優惠，搭配SAMSUNG 65型4K UHD智慧顯示器即可帶走SAMSUNG Galaxy A17 5G(價值$7,490)或Magi Watch兒童智慧手錶(價值$6,280)；申辦上述方案並完成登錄再加碼抽Hami Point 999點(共300名)。



聖誕跨年假期出國好時機，中華電信同步加碼冬季限定全球通漫遊10GB 30天方案，優惠價只要938元，不到千元即可暢遊日韓、歐美、東南亞等超過120國。年底前至中華電信網路門市或APP申請原號國際漫遊上網方案，還有機會獲得台北東京來回機票，中華電信原號漫遊享多網支援、資安保障，重要電話及簡訊都能即時掌握，立即申請趁現在。



連假看影片必備的YouTube Premium個人方案，同步推出年約優惠回饋，每月179元即享看影片不受廣告干擾，加贈5GB上網流量券，再加碼抽Hami Point 100點（5,000名），並同步享YouTube Music Premium服務，不論是在家享受聖誕假期的觀影時光、跨年派對播放音樂，或旅途中離線收聽，都能隨時隨地暢享不中斷的高品質影音體驗。



另為讓更多民眾享受最貼心有保障的Hami Cam居家守護，即日起至12月31日推出年終好康季活動，申辦 Hami Cam指定方案，AI智慧攝影機0元帶回家，還有機會獲得Hami Point 999點(1點等於1元) 。Hami Cam AI智慧攝影機，內建台製晶片並提供高規格加密傳輸，保障客戶影像隱密性，並支援寵物、聲音和人形等AI偵測模式，當偵測異常，即會自動觸發APP推播告警通知，安心守護全家人。