中華電信聯手迪士尼 北高打造主題門市
【記者趙筱文／台北報導】中華電信持續深耕家庭市場，今（15）日宣布再度攜手迪士尼擴大合作，不僅推出Disney+專屬優惠方案，也同步在台北、高雄打造期間限定的迪士尼主題門市，邀請粉絲走進門市「朝聖」拍照打卡。只要申辦指定方案，還有機會抽中飛往美國洛杉磯、為期三天的迪士尼寵粉行程，話題與吸引力一次拉滿。
中華電信與華特迪士尼公司強強聯手的合作活動，今日於台北南區服務中心主題店正式揭幕，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海，與華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂共同出席。雙方表示，透過行動網路、固網寬頻與影音內容的整合，希望為家庭用戶打造更完整、也更有感的娛樂體驗。
此次合作核心之一，正是Disney旗下旗艦串流服務 Disney+。平台集結迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與 Hulu 等六大品牌內容，涵蓋動畫、電影、影集與亞太原創作品。中華電信用戶透過指定方案，即可輕鬆收看。迪士尼自2021年起加碼投資亞太原創內容，至今已推出超過155部作品，也讓台灣用戶能同步接軌國際與在地影視潮流。
胡學海指出，中華電信以穩定的5G行動網路與固網寬頻品質，結合本土OTT平台Hami Video與Disney+的內容優勢，能提供更順暢的追劇與觀影體驗。至於是否會有與其他平台合作的打算？胡學海也表示現階段目標是希望帶給用戶更多元的選擇，與Disney+一同為用戶提供更大的服務與價值。
陳永樂則表示，台灣是迪士尼在亞太的重要市場之一，透過這次合作，能讓更多粉絲用更輕鬆的方式，享受世界級故事與亞太原創內容。
配合活動登場，中華電信於北、高兩地打造迪士尼主題門市。台北南區服務中心店外設置《動物方城市+》大型布景，店內規劃魔法師米奇、《冰雪奇緣》艾莎與安娜等角色公仔拍照區；高雄服務中心則有米奇與布魯托迎賓布景，門市內同樣充滿迪士尼元素，適合闔家同遊拍照留念。
在優惠方案方面，申辦精采5G方案，或 HiNet 光世代「速在必行」、MOD「家速方案」的指定用戶，首年可用每月不到75折的價格加購 Disney+ 高級方案（原價335元/月）。中華電信用戶若同時訂閱 Hami Video 電視運動館或影劇館+，再搭配 Disney+ 高級方案，合約期間最高可年省逾2,000元。
此外，即日起於指定實體門市申辦 Disney+ 指定方案，還可獲得中華電信獨家圖樣的 Disney磁吸手機支架，20款經典IP隨機贈送、送完為止。至3月31日前於全通路申辦，並於4月22日前完成活動登錄，還有機會抽中飛往美國洛杉磯三天的迪士尼專屬寵粉行程、日本東京迪士尼樂園之旅，以及多款迪士尼旅行好禮，讓追劇不只在螢幕前，還能一路玩到樂園現場。
