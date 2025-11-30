中華電信臺東營運處攜手原鄉部落基金會 愛部落．樂齡學堂 數位賦能
中華電信持續推動數位平權與永續關懷，由臺東營運處李永昌總經理率領企業志工團隊，攜手「財團法人原鄉部落重建文教基金會」於日昨在太麻里鄉大王部落文化健康站舉辦「愛部落．樂齡學堂」系列活動。活動聚焦部落長者的日常數位應用需求，規劃「數位防詐宣導」及「安心數位生活」兩大主題課程，透過實用教學與互動陪伴，協助偏遠地區樂齡族群融入數位時代，縮短城鄉數位落差，實踐科技共融願景。
在「數位防詐宣導」活動中，中華電信企業志工以生動講解搭配互動示範，說明常見的國內外詐騙手法及防範對策，提醒長者要警覺陌生來電、避免點擊陌生簡訊連結，並介紹中華電信國際來話語音警示服務、辨識詐騙簡訊與網址等防範對策，強化資訊安全意識。課程更融入情境小劇場互動，加深長者防詐意識，遠離詐騙陷阱。
在「安心數位生活」活動中，中華電信企業志工協助樂齡長者的手機設定緊急連絡人、進行資安健診及強化通訊隱私，並提供一對一數位諮詢服務。透過輕鬆互動的教學方式，陪伴長者們安心使用數位設備，與世界接軌。現場氣氛溫馨熱絡，笑聲不斷，讓科技學習不僅實用且充滿人情味。中華電信臺東營運處總經理李永昌表示，中華電信長期響應政府數位平權政策，持續以有溫度的科技力縮短城鄉數位落差，落實ESG企業永續理念。未來，中華電信將持續攜手原鄉夥伴，共同打造友善、安全的智慧部落，讓科技成為連結世代、促進共好的橋樑，邁向數位共榮的未來。（見圖）
其他人也在看
別再使用「弱密碼」！最易被破解20組組合曝
[NOWnews今日新聞]專門追蹤外洩憑證和網路威脅的網路安全公司NordPass和NordStellar，近日表示，儘管已有新的防範工具和更完善的教育資訊提醒使用者，太常見的「弱密碼」會讓駭客快速入...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
別懷疑！美國最常見密碼就是「它」，資安專家吐槽：年輕世代和老人一樣偷懶
生活在現代網路世界的我們，各種類型的帳號、網站或平台，都需要設置一組密碼，一方面擔心遭駭客入侵輕鬆破解、另一方面還憂慮，密碼種類如過於複雜，最終受傷的反倒是自己。幾乎人人手握十多組、甚至幾十組各式密碼的今天，資安企業也整理出一份「最常見弱密碼」排行榜，此次特別針對美國本土用戶，讓大家知道、到底這些美國人會優先選用哪種簡單易記的密碼？《福斯新聞》引述兩家資安企......風傳媒 ・ 1 天前
知名電商「酷澎」出事了！3370萬筆顧客個資外洩 疑中國員工涉案
即時中心／高睿鴻報導 知名電商平台「酷澎（Coupang）」，不僅是南韓龍頭等級企業，在台灣也相當知名，許多「網購族」都會使用該網站瀏覽、購買各種商品。但最近卻驚傳，該平台爆發大規模個資外洩事件，公司已出面坦承，至少3370萬筆顧客帳戶資料遭到外洩，創下南韓電商史上最慘重案例；所幸，「酷澎台灣」發布新聞稿指，台灣用戶沒有受到影響。南韓方面，公司也已通報主管機管，調查程序隨即展開。民視 ・ 5 小時前
韓國酷澎資安危機！驚爆3370萬帳號外流 「幾乎所有客戶個資遭竊」官方道歉證實了
電商韓國酷澎（Coupang）今（29日）正式宣布，近期發生的資安事件影響範圍遠超過先前通報，確認共有3,370萬個帳號個資外流，幾乎等同所有客戶資料遭到未經授權存取。消息一出，引發外界高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
簡單開／Kingston雙介面行動固態硬碟 「不用線」解決你的儲存容量焦慮
在人手一機的時代，隨手拿起手機紀錄生活，不論是拍照、錄影，都已是你我的日常，但是，你是不是常常在煩惱，到底要把什麼影像保留或刪除？因為容量總是用時方恨少，不時要替手機、平板，甚至電腦的儲存空間瘦身。此時，若有一支隨插即用、還不用接線的硬碟可以適時支援，該有多好？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下個護國神山！ 「機器人聯盟RIA」成軍 產業新應用曝
台灣大力推動機器人產業發展，現在也成立「機器人跨域共創聯盟」整合資源，政府更投入100億元預算，目標5年內將服務型機器人產值從40億元提升至500億元！目前底盤機器人已在旅宿業發揮效用，緩解6600人的缺工問題。然而，人形機器人因單價近百萬元，短期內難以普及，發展重心逐漸轉向製造業需求。業界看好機器人產業前景，台灣第一款人形機器人預計明年下半年進行外部測試，為產業注入新活力。TVBS新聞網 ・ 1 天前
韓國酷澎3370萬用戶個資外洩 中國籍員工涉案「人已離境」
韓國電商酷澎Coupang爆發3370萬個用戶個資外流案，據韓聯社30日報導，資料外洩非遭駭客攻擊，疑為公司內部的中國籍員工所為，目前人已離職並離境。報導指出，首爾警察廳25日接獲酷澎提告，針對個資外台視新聞網 ・ 4 小時前
Chrome用戶注意！漏洞遭駭客攻擊 官方示警快更新
Chrome用戶注意！漏洞遭駭客攻擊 官方示警快更新EBC東森新聞 ・ 1 天前
文總《匠人魂》揭露飛天遁地電信匠人 捍衛全台每格訊號的守護者！
登高攀爬檢修電桿，深入地底逡巡管道，從人孔蓋向上遙望穹頂的光亮就是他們的一方天...信傳媒 ・ 7 小時前
還是 Apple 你最好？據報 iPhone 17 系列暢銷擔大旗成雙 11 手機市場中「最大贏家」
有報告顯示雙 11 期間 Apple iPhone 17 系列需求強勁，更指一款機撐起近月中國手機市場的銷售增長。Yahoo Tech ・ 1 天前
簡單開／Nothing雙耳機 Ear (3)音質超純淨、CMF Headphone Pro個性十足
倫敦科技品牌Nothing與子品牌CMF by Nothing今年10月底在台灣推出真無線旗艦耳機Nothing Ear(3)跟首款頭戴式耳機CMF Headphone Pro。我們一次體驗這兩副耳機；先說結論，Ear(3)通透純淨、音質穩定，適合重度聆聽者；CMF Headphone Pro外型亮眼，電力更是不講武德，價格好入手，推薦給喜歡展現個性的人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Meta AI 終於來了！Meta AI 能做什麼？5 大重點功能一次看
距離 Meta AI 在美國推出大半年之後，Meta 終於在官方臉書宣布，Meta AI 台灣與日本陸續上線中，包括 Facebook、Instagram三嘻行動哇 ・ 1 天前
酷澎台灣：沒有證據顯示台灣消費者資料外洩
（中央社記者潘智義台北29日電）韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個。酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩，將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。中央社 ・ 1 天前
「酷澎」客戶資料外洩案 韓媒：疑中國籍員工犯案
[Newtalk新聞] 近期南韓電商巨頭「酷澎」傳出疑似遭到駭客攻擊大規模用戶資訊洩露的消息，幾乎所有酷澎用戶資訊都遭受波及，相關事件也引發南韓國內輿論廣泛關注。然而，有南韓媒體報導稱，此次的用戶資訊洩露可能與駭客攻擊無關，推測可能與離職離境的前酷澎中國員工有關。 根據南韓《韓聯社》報導，當地時間 25 日，首爾警察廳網路犯罪偵查隊正式接收了酷澎官方提交的控告狀，並針對此次的用戶個資洩露事件展開全面調查。然而，酷澎卻未在該份控告狀中寫明被控告人的身分，僅填上「姓名不詳」，相關消息也引發大量南韓網友猜測。 報導稱，雖然酷澎並未公布可能導致用戶個資洩露的人員姓名，但有消息人士表示，此次的個資洩露事件可能與離職離境的中國籍前酷澎員工有關，推測此次事件是有心人士「刻意為之」的結果。 該報導指出，個資洩露事件發生後，酷澎曾於當地時間 20 日發布聲明，宣稱曾有員工在未經許可的情況下，擅自調閱用戶個人資訊，「公司系統與內部網路沒有遭遇外部人士入侵的跡象」，暗示此次事件可能與駭客攻擊等外部因素無關。 該報導表示，截至目前為止，酷澎已確認超過 3370 萬筆用戶的姓名、電子郵件、電話號碼、地址與部分購新頭殼 ・ 5 小時前
POCO F8 系列登場 首發 Snapdragon 8 Elite Gen 5、5 倍潛望長焦與 HyperRGB AMOLED 螢幕全面升級
POCO 在峇里島舉行發表會，推出全新的 POCO F8 系列。這次的更新明顯比過往更全面，從處理器、音效、螢幕到相機都做出大幅調整，企圖在年底手機市場競爭激烈的時段中搶佔能見度。點子生活 ・ 22 小時前
中華電信第11度榮獲世界品牌獎
(記者謝政儒綜合報導)中華電信品牌再度躍昇國際舞台。英國世界品牌論壇（World Branding Forum）近日公布「2025-2026世界品牌獎」（2025-2026 World Brandin...自立晚報 ・ 1 天前
韓國酷澎3370萬筆個資外洩 酷澎台灣急發聲明
南韓網購平台酷澎（Coupang）近日爆發資安事件，約3370萬筆用戶資料外洩，內容包括姓名、電話、地址等個資，消息曝光後引爆南韓用戶不滿，台灣使用者也很擔心受害；對此，酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示台灣用戶遭波及，將持續對此事件進行調查。中時新聞網 ・ 10 小時前
iOS 26.2 CarPlay 全面升級，小工具變成三欄設計、釘選訊息功能可以自行關閉
蘋果即將發佈的 iOS 26.2 除了提醒事項、Podcast、Apple Music 有更新設計外，CarPlay 也增加兩項實用功能，而且這次更新不走花俏路三嘻行動哇 ・ 1 天前
接軌國際 機器人跨域共創聯盟（RIA）正式成立
記者陳建興／台北報導 隨著全球產業邁向智慧化浪潮，機器人技術（Robotics）已成…中華日報 ・ 1 天前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前