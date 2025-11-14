中華電信與土銀、信合社舉辦金門環保家庭日

中華電信金門營運處、金門縣信用合作社、土地銀行金門分行日昨聯合辦理2025秋季環保家庭日「淨灘愛地球·環保護家園」活動，由金門縣電信事產業工會承辦，於日前在金寧鄉慈湖海堤盛大舉行。國立金門大學食品科學系師生也熱情參與，本次活動獲得行政院金馬聯合服務中心、金酒公司，台電公司、金湖鎮公所等公務機關與企業熱情響應共同參與，攜手以實際行動落實ESG永續精神，展現離島社會在環境保護與社會公益之間的堅定連結與強大凝聚力。

活動現場氣氛熱烈，參與民眾沿著慈湖海堤沙灘，一邊健走一邊撿拾垃圾。親子攜手同行，家長以身作則，讓孩子親眼見證人類行為對海洋生態的影響。金門大學的學生更主動協助分類與紀錄漂流廢棄物的種類，透過資料分析了解海洋廢棄物的來源與比例，讓環境教育不僅停留於理念層面，而能落實為可追蹤、可衡量的永續行動。

承辦單位理事長楊家聲也是中華電信工會金門分會理事長楊家聲特別感謝，土銀金門分會經理詹德坤、金門信用合作社副總經理陳根增帶領員工暨眷屬共同響應本次活動，也十分感謝中華電信金門營運處總經理王福財長期支持與協助，將員工體育活動與淨灘公益結合。

國立金門大學賴盈璋特聘教授則指出，學校近年來積極推動「海岸守護×食安共好」USR計畫，透過學術能量與在地行動相結合，培育學生對環境議題敏感度與永續思維。