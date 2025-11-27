中華電信舉辦「創新應用大賽」頒獎典禮 簡志誠：獲獎團隊作品讓AI走入生活
中華電信今日（11/27）舉辦「智慧創新應用暨5G加速器」頒獎典禮。董事長簡志誠表示，今年共有263組、800多人參與比賽，規模創歷來新高。為推動AI應用落地，中華電信今年新增「元宇宙應用特別獎」與「AI創新特別獎」2獎項，且將總獎金提升至160萬，獲獎團隊作品均將 AI 落實到民生需求和公共服務，更貼近生活應用。他強調，中華電信會持續與產官學研為台灣打造更完整的創新生態系，讓科技真正走入生活。
簡志誠致詞表示，中華電信舉辦創新應用大賽已有很多年，因應這幾年AI火紅，加上政府推動「AI新十大建設」政策，今年特別把活動更名為「智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選」，特別強調AI應用層面，新增「元宇宙應用特別獎」與「AI創新特別獎」2個獎項，希望大家提案時，能達到落地實用效果，也能更接近生活應用。
他繼續指出，今年共有263組、800多人參與比賽，參賽規模創歷來新高。尤其5G加速器參賽組數達80多家，「中華電信自2018年來選拔出很多優秀團隊，其中好幾家更展現出非凡成果，我們感到引以為榮」。
簡志誠說，中華電信今年把總獎金提高至160萬，「雖然不多啦！重要的不是錢」，而是在選完之後，中華電信會提供資源予得獎團隊，一起合作共創雙贏。
他提到今年參賽案例，對於落地實用度和成熟度都比往年高很多；尤其是AI應用，例如醫療照顧層面，直接用AI就可協助重症病患、快速完成分流。另在生活健康領域，也有用AI來檢測基因的案例。還有農業養殖方面，可用AI來偵測動物行為並分析；另外還有交通安全，以及在低軌衛星的應用；這些成果都顯示，創新價值不只是技術突破，更重要的是否能夠應用在民生需求、公共服務等，讓AI更接地氣。
他強調，中華電信會持續舉辦這項活動，與創新團隊一起建立從概念到驗證，甚至達到產品化、服務化層次；也希望透過此平台，與產官學研一同為台灣打造更完整的創新生態系，扮演台灣數位轉型重要的團隊，讓科技真正走入生活，提升全民幸福，讓台灣更具有韌性。
本屆智慧創新應用大賽共選出11組團隊，展現AI對社會議題與產業痛點的實際助益。在環境永續領域，加加減減股份有限公司以太陽能巡檢AI機器人提升光電廠維運效率；宜蘭大學的智慧養殖系統與陽明交通大學的AgriVision病害診斷平台，協助農漁產業提升穩定度；無所遁形團隊的不斷電偵測技術則降低設備放電風險，減少突發停電與火災，均呈現科技推動ESG的具體成果。
在醫療領域方面，雙和醫院與台北醫學大學打造的急診AI決策系統、臺灣大學的居家AI護理平台、台大癌醫中心乳癌衛教助理、以及高雄科大的視障導航系統，分別為急診輕重症分流、長照負荷、衛教溝通落差與盲人安全提出解方。在內容創新領域，偉康科技則運用中華電信YoCity元宇宙平台打造虛實整合百貨新場景，拓展沉浸式內容的應用可能。
本年度第七屆的5G加速器新創徵選，入選八家新創公司包括寵訊生醫、伊酷斯軟體科技、野革運動、光影立方、創智生物、阿米索拉、零邁移動、歐姆佳科技，涵蓋醫療健康、交通、製造、衛星通訊、運動科技等多元創新應用，展現AI與5G結合的最新成果。
「AI創新特別獎」鼓勵團隊發揮AI智慧創新技術和實用價值可行性。獲得殊榮的團隊分別是結合AI與液態切片技術的犬癌精準醫療的寵訊生醫；以AI視覺的RPA自動化加速製造業轉型升級的伊斯酷軟體科技；及運用Rebas Pro +AI廣告偵測技術智慧化運動平台的野革運動，除展現5G加速器團隊技術實力及高度商業化潛力，更顯示中華電信為促進台灣創新產業發展，持續以產業前瞻視野引領創新浪潮。
