中華電信財測出爐！十年來最強表現要來了？
電信龍頭中華電信公布2026年全年四季簡式合併財務預測，全年合併營業收入預估為2,419.9億至2,436.8億元，較2025年度自結數增加58.8億至75.7億元，年增約2.5%至3.2%。歸屬於母公司業主之淨利為373.9億至389.4億元，每股盈餘預測為4.82元至5.02元，高標將挑戰十年新高。
中華電信2026年度合併營業成本及費用預測數為1,939.9億至1,944.6億元，較2025年度自結數增加65.4億至70.1億元，年增約3.5%至3.7%。營業淨利預測數為481.4億至496.6億元，較2025年度自結數減少4.1億至增加11.1億元，約減少0.8%至增加2.3%。稅前淨利預測數為487.1億至502.3億元，較2025年度自結數分別減少0.3億至15.5億元。
董事長簡志誠強調,中華電信因應全球局勢的快速變動,以及AI新科技、韌性與永續浪潮的加速推進，已訂定「以AI啟動未來」新願景。2026年將持續深化「數位韌性、智慧驅動、永續未來」策略主軸,以「AI Everywhere」理念為核心,擘劃「建技術」、「拓業務」、「擴版圖」三大發展方向,全面驅動營收與獲利成長,創造營運新高。
營收成長主要來自行動通信、寬頻接取、數據網路營收增加，並積極爭取永續、數位韌性及AI賦能等資通訊新業務商機。成本增加主要是為布局未來事業發展，擴大福利政策以提升人才資本,並為支撐業務發展精實網路演進,同時強化網路及資安韌性。
在技術布局方面，中華電信將強化資安、系統、網路、防詐,打造「海地星空」智慧韌性網路，彰顯「最值得信賴」的品牌價值。並結合IOWN全光網路與AI算力，發展分散式AIDC、邊緣AI、Pre-6G實證場域，為2030年銜接6G做好準備。
業務面聚焦IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用的「新三大百億」營收業務及影視業務,積極爭取主權AI、雲地混合、邊緣AI、後量子密碼學、數位簽章及智慧聯網、大數據與衛星等商機。同時持續推動內容產業成長，衝高MOD與Hami Video營收及訂閱數。
在擴大市占版圖方面,中華電信將強化母子公司協作，推動新興AI應用、永續轉型、文創內容等策略性投資,並推動子公司上市櫃，包括立鼎,或將部分業務獨立成立公司。同時持續優化資產結構,結合綠建築與智慧管理,提升資產價值並創造收益。
中華電信2026年資本支出為319.1億元,較2025年增加40.7億元，主要擴大國內外海纜建設、布局多軌衛星網路、擴建雲端AIDC機房、維持行動寬頻與固網寬頻優勢，並強化機房電力空調與資訊及資安設備等韌性建設。
在ESG推進方面,環境面將穩健落實公司減碳路徑,加速再生能源採購、實施碳權自願減量專案、以IOWN支撐網路節能減碳,並推動生物多樣性復育工作。社會面將落實數位平權、打造安全可信賴的數位環境,並推動幸福職場與勞動韌性。治理面除維持MSCI ESG最高等級AAA評等外，將領先接軌IFRS永續揭露準則、導入ISO 37001反賄賂管理系統,爭取國際永續評比肯定。
簡志誠強調,中華電信將秉持「誠信為本、客戶信賴、承諾當責、創新創價」的企業價值觀,貫徹「精簡、務實、智慧化」的經營理念,以「韌性」與「信任」為核心，持續為客戶、策略夥伴、股東及員工創造更大價值。在AI時代，公司將持續扮演「賦能者」與「協創者」角色，協助百工百業完成數位與淨零雙軸轉型,提升營運綜效，厚植產業競爭力，並平衡科技與自然,推動ESG全面躍進，點亮「韌性台灣 永續未來」。
(中央社台北2026年 1月27日電)中華電信在NYSE掛牌ADR 以 42.70美元作收，下跌0.33美元，跌幅 0.77%。由於每單位中華電信 ADR相當於台股10股中華電信普通股，以 1月26日新台幣匯市收盤價31.508元計算，相當台股中華電信每股為134.54元。
保護安全從「頭」開始！彰化縣警局最近補入82名新進員警，受訓10天來出勤實習卻因無安全帽可戴，須向資深員警借用或自己攜帶相當不便，縣警局長陳世煌甫上任即指示後勤科將庫存安全帽盡速撥發給新進員警，特別的是，這批安全帽搭配反光面罩，具有遮陽效果，大幅提升騎乘警用機車巡邏時的安全，員警拿到這批安全帽時直呼
電信龍頭中華電信向來是存股族關注…
記者吳瀛洲∕新北報導 歷經半年整修，新北市立淡水古蹟博物館首間以ＥＳＧ理念打造的文化…
台股今年以來持續飆漲，尤其1月5日飛越3萬點大關之後，看回不回，一路創高，上週五盤中衝上32042點，但一月截至目前為止，只有自營商買多賣少，投信賣超達1017億元、外資也賣超87億元。有股民不解發問，國安基金都宣布退場了，三大法人也都在賣，為何台股還是收紅？貼文引發討論，股市老手紛紛表示，有沒有聽過「第四法人散戶螞蟻大軍」？
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導AI應用擴散帶動需求暴衝，記憶體市場再起波動。韓媒指出，NAND快閃記憶體龍頭三星電子今年第1季已把供應價格上調逾100%，且第...
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單
[Newtalk新聞] 台股迎來「紅包行情」，本週共有三檔股票開啟申購，其中最受矚目的為 PCB 鑽針大廠尖點（8021）。根據計算，抽中一張尖點股票的潛在獲利高達 10.6 萬元，報酬率飆破 80%，吸引大量股民關注。不過，由於尖點近期股價波動劇烈，自今（26）日起被列入「處置股」，交易方式將改為人工撮合，每五分鐘撮合一次，市場憂心可能影響申購價差及抽籤行情。 尖點本次上市增資共釋出 255 張，承銷價 127 元，以 23 日收盤價 233 元計算，每股價差達 106 元，中籤一張就可現賺約 10.6 萬元，投資報酬率達 83.5%。尖點在最近 10 個交易日內已有 6 天觸及「注意股」標準，因此被櫃買中心列入處置股，處置期間自 1 月 26 日至 2 月 6 日，剛好涵蓋 1 月 27 日至 29 日的申購期及 2 月 2 日抽籤日，是否會縮小價差，成為投資人關注焦點。 除了尖點之外，本周還有兩檔股票接力申購。醫療器材大廠華廣（4737）為了償還銀行貸款辦理現增，承銷價為 50 元，以 23 日收盤價 54.5 元估算，中籤一張約可獲利 4,500 元，報酬率約 9%。自行車廠明新
特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX，近期傳出因應Starlink衛星升級與數量快速擴張，正評估擴大對台釋單，並已低調來台密訪多家台系供應鏈。消息一出，低軌衛星題材迅速發酵，帶動昇達科、華通、啟碁、瀚荃、穩懋、元晶、燿華等低軌衛星概念股全面轉強。
[Newtalk新聞] 台股月配高股息ETF「始祖」00929（復華台灣科技優息）日前因配息不如預期，自 2024 年起紛紛出現投資人「下車潮」。據集保所集保戶股權分散統計，今年來至上周五（23日），減少了逾 4.4 萬名受益人。 不過，時間同樣截至上周五，00929 的績效倒漲了 9.52%，若將本月的配息 0.1 元加回去，含息績效達 10.07%，今年元月以來漲幅位居前段班。短短時間內，這檔ETF近期有哪些轉變？ 「真正出現轉折的時間點，是在去年 12 月」，分析師陳相州（股添樂）發表影片指出，00929 出現幾項非常大的更動： 一、成分股從 40 檔增為 50 檔，還納進台積電：此有效平滑了 00929 成分股佔整檔ETF權重的比例，有助於穩定長期績效表現，較不過度向某幾檔比重較大成分股傾斜，造成因單一個股波動劇烈，對指數產生過大影響，也增加「挑中飆股」機率。而納入台積電，則是因該公司符合 00929 指數篩選規則。（台積電的股息殖利率確實較低，但 00929 對股息殖利率較相關的規定僅有「刪除近三年股息殖利率較低的 10%」） 二、擴大指數選股範圍，納入 3 新興科技產業：新
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股記憶體族群才剛從處置陰影中走出，外資圈卻先爆發激烈內戰。指標股南亞科（2408）在23日解除處置後迅速成為焦點，外資...
聯發科股價創下有史以來最大的兩日漲幅，從1525元低點拉到最高1790元，累計漲幅達19%，並創下歷史新高。外媒撰文分析兩大原因，包括受惠於Google TPU大單題材，以及基金經理人因台積電持股達到上限，進而轉向買入聯發科。
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日以32,002.56點開高震盪，截至上午11點15分暫報32,152.51點，維持上漲態勢，由於馬斯克（ElonMusk）...
【時報-台北電】美光股價續創高，DRAM大廠南亞科(2408)今早再創新天價。下游模組廠威剛(3260)也挾獲利創新高帶動股價漲停同步攀上史上新高。台系記憶體族群今日隨著買盤增溫，盤中聯袂大漲，晶豪科、旺宏(2337)攻頂相呼應。 旺宏今日正式「解禁」出關，強勢漲停。華邦電(2344)、十銓(4967)預計明天接棒，華邦電及十銓盤中也攻上漲停，助陣多頭勢力。 上周台系記憶體族群九檔陸續解禁，尤其上周五一口氣有四檔指標股解禁出關，但股價大幅震盪，今早隨著南亞科(2408)率先攻新高，晶豪科(3006)強勢漲停，力積電(6770)也重整旗鼓，下游模組廠威剛(3260)上周五逆勢上攻新高，今早再締歷史新高價。 今年所有記憶體價格均可望大漲，加上美光再創新天價，以及台系記憶體族群解禁出關後買盤續挺，上周五股價大幅震盪後，今由南亞科表態衝高。旺宏、力積電目前成交量分居第二及第三，南亞科居前十，股價攻高295元，漲逾8%。 上周三率先出關的千金股群聯(8299)今日也呈現開高走高。 旺宏處置至23日，今日正式出關。股價強勢漲停。將於周二下午召開法說會。 華邦電、十銓處置期間至今(26)日，周二即將
美國最新經濟數據與企業財測訊號分歧，牽動市場情緒，讓資金在科技股與傳統類股間來回挪移，美股四大指數上周五漲跌互見，道瓊下跌0.58%、那斯達克小漲0.28%、標普500指數微升0.03%、費城半導體指數下挫1.21%；科技股方面，英特爾因財測不如預期重挫16.98%拖累晶片股氣氛，輝達受惠H200晶片相關消息激勵走揚1.53%，Netflix則在連跌後反彈3%，台積電ADR也同步跟著走揚0.38%。亞股方面走勢偏弱，日股下跌1.79%、韓股同樣下挫0.81%；港股幾乎收平盤，上證指數微幅走弱，市場觀望氣氛升溫。 回到台股，今(26)日加權指數小漲103.01點、收32,064.52點續寫新高，成交金額7,258.23億元；權王台積電(2330)震盪整理未能續攻，但傳產族群接棒，台塑四寶強勢接棒，其中三寶亮燈表態，南亞(1303)同步走揚，帶動傳產人氣回籠；電子股則以題材股撐場，面板、記憶體族群買氣熱，持續成為資金追逐焦點，推升大盤維持高檔震盪、人氣不墜。
隨著AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）需求持續升溫，加上記憶體與多項電子零組件醞釀漲價，具備庫存優勢的電子通路商，再
台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠。但台灣企業需赴美投資2500億美元，政府再以信保方式提供2500億美元的企業授信額度。外界質疑評鉅額投資恐加速半導體產業外移，且護國神山台積電加大赴美投資恐變「美積電」。對此，財經專家、股人阿勳在臉書發文點出，其實台灣近2年已經有14間大企業赴美國德州投資，跟進的不只有科技......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 20則留言
記憶體價格持續看漲，激勵解除處置的南亞科、旺宏（2337）、力積電（6770）及明天將出關的華邦電（2344）今續價量俱揚，南亞科盤中並奔達新高價，旺宏、華邦電則飆漲停。南亞科於23日結束處置出關，有外資法人給予南亞科「賣出」投資評等，認為2026年DDR4價格成長速度將明顯低於DDR5，DDR5為自由時報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
外匯市場昨日在日圓帶動亞洲貨幣整體走升，新台幣兌美元匯率同步轉強，盤中一度升值近一角。終場收在卅一點五○八元，升值七分。...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI算力需求持續暴增，北美雲端服務大廠（CSP）加速擴建AI資料中心，推動運算架構由單機櫃邁向多機櫃，甚至跨資料中心的叢集...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言