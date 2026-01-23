中華電信財測出爐！十年來最強表現要來了？

電信龍頭中華電信公布2026年全年四季簡式合併財務預測，全年合併營業收入預估為2,419.9億至2,436.8億元，較2025年度自結數增加58.8億至75.7億元，年增約2.5%至3.2%。歸屬於母公司業主之淨利為373.9億至389.4億元，每股盈餘預測為4.82元至5.02元，高標將挑戰十年新高。

中華電2026年財測出爐，營收挑戰2,419.9億～2,436.8億元，EPS則介於4.82～5.02元，力拚超車2025年。董事長簡志誠強調，中華電擘劃「建技術」、「拓業務」、「擴版圖」三大發展方向，全面驅動營收與獲利成長。（圖／工商時報提供）

中華電信2026年度合併營業成本及費用預測數為1,939.9億至1,944.6億元，較2025年度自結數增加65.4億至70.1億元，年增約3.5%至3.7%。營業淨利預測數為481.4億至496.6億元，較2025年度自結數減少4.1億至增加11.1億元，約減少0.8%至增加2.3%。稅前淨利預測數為487.1億至502.3億元，較2025年度自結數分別減少0.3億至15.5億元。

董事長簡志誠強調,中華電信因應全球局勢的快速變動,以及AI新科技、韌性與永續浪潮的加速推進，已訂定「以AI啟動未來」新願景。2026年將持續深化「數位韌性、智慧驅動、永續未來」策略主軸,以「AI Everywhere」理念為核心,擘劃「建技術」、「拓業務」、「擴版圖」三大發展方向,全面驅動營收與獲利成長,創造營運新高。

營收成長主要來自行動通信、寬頻接取、數據網路營收增加，並積極爭取永續、數位韌性及AI賦能等資通訊新業務商機。成本增加主要是為布局未來事業發展，擴大福利政策以提升人才資本,並為支撐業務發展精實網路演進,同時強化網路及資安韌性。

在技術布局方面，中華電信將強化資安、系統、網路、防詐,打造「海地星空」智慧韌性網路，彰顯「最值得信賴」的品牌價值。並結合IOWN全光網路與AI算力，發展分散式AIDC、邊緣AI、Pre-6G實證場域，為2030年銜接6G做好準備。

業務面聚焦IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用的「新三大百億」營收業務及影視業務,積極爭取主權AI、雲地混合、邊緣AI、後量子密碼學、數位簽章及智慧聯網、大數據與衛星等商機。同時持續推動內容產業成長，衝高MOD與Hami Video營收及訂閱數。

在擴大市占版圖方面,中華電信將強化母子公司協作，推動新興AI應用、永續轉型、文創內容等策略性投資,並推動子公司上市櫃，包括立鼎,或將部分業務獨立成立公司。同時持續優化資產結構,結合綠建築與智慧管理,提升資產價值並創造收益。

中華電信2026年資本支出為319.1億元,較2025年增加40.7億元，主要擴大國內外海纜建設、布局多軌衛星網路、擴建雲端AIDC機房、維持行動寬頻與固網寬頻優勢，並強化機房電力空調與資訊及資安設備等韌性建設。

在ESG推進方面,環境面將穩健落實公司減碳路徑,加速再生能源採購、實施碳權自願減量專案、以IOWN支撐網路節能減碳,並推動生物多樣性復育工作。社會面將落實數位平權、打造安全可信賴的數位環境,並推動幸福職場與勞動韌性。治理面除維持MSCI ESG最高等級AAA評等外，將領先接軌IFRS永續揭露準則、導入ISO 37001反賄賂管理系統,爭取國際永續評比肯定。

簡志誠強調,中華電信將秉持「誠信為本、客戶信賴、承諾當責、創新創價」的企業價值觀,貫徹「精簡、務實、智慧化」的經營理念,以「韌性」與「信任」為核心，持續為客戶、策略夥伴、股東及員工創造更大價值。在AI時代，公司將持續扮演「賦能者」與「協創者」角色，協助百工百業完成數位與淨零雙軸轉型,提升營運綜效，厚植產業競爭力，並平衡科技與自然,推動ESG全面躍進，點亮「韌性台灣 永續未來」。

