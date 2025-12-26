中華電信超前部署2026跨年 AI賦能行動網路高峰

(記者謝政儒綜合報導)隨著全臺各縣市2026跨年晚會卡司陸續公布，跨年夜高密度人流與瞬時流量暴增已成為可預期的網路挑戰，中華電信預估，2026跨年期間全台行動數據用量將再創新高，為確保倒數關鍵時刻影音串流穩定及社群分享即時不中斷，中華電信啟動跨年專案，以最高規格完成網路超前部署。



針對全臺18處指標性跨年活動熱區，包含臺北最High新年城、閃耀新北1314跨河煙火、桃園ON AIR跨年晚會、大新竹跨年晚會、宜蘭璀璨蘭城跨年晚會、花蓮太平洋觀光節跨年演唱會、台中最強跨年夜、麗寶樂園跨年演唱會、五月天跨年演唱會、劍湖山世界跨年燈火秀、雲林電光跨年晚會、清境農場跨年晚會、高雄雄嗨趴跨年晚會、台南好Young跨年晚會、義大世界跨年煙火秀、全嘉藝起來跨年晚會、屏東「High歌之夜」及台東跨年晚會「東！帶我走」等，中華電信除運用愛立信ENIP(Ericsson Network Intelligence Platform)行動網路智能平台，結合生成式 AI技術，全方位強化網路效能疏導訊務外，並引進諾基亞最新型AirScale Radio系列基地台，結合高容量載波聚合(CA)及大規模天線陣列(Massive MIMO)等關鍵技術，即時分散跨年倒數瞬間的突發性高流量，確保高畫質直播、即時影像分享與維持通訊服務最佳狀態。



為強化跨年夜整體網路韌性，中華電信同步啟動多層次備援架構，除於活動範圍預先擴充超過千座最新型高效能4G/5G基地台，並搭配近年購置超過170支新型窄頻天線完成部署外，更增設近150處臨時站點及調度超過30部行動基地台車進駐重點活動區域，有效提升跨年網路容量近40%，並由近千位專業工程師進行網路即時監控，透過集中式網管平台掌握流量變化，於毫秒等級完成資源重分配，確保網路服務在極端負載下仍能穩定運作，無論民眾身處現場即時直播倒數畫面，或於家中透過行動裝置與大螢幕收看4K高畫質轉播，中華電信皆能提供高可靠度的4G/5G行動通訊與高速固網寬頻服務。



中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍除表示「中華電信在大型活動與極端情境下的網路調度能力，來自長期累積的實戰經驗與技術底蘊，2025年面對丹娜絲、樺加沙等颱風侵襲，我們皆在第一時間啟動緊急通訊應變機制，並派遣搭載ST-2與OneWeb高低軌衛星的行動基地台車進入通訊中斷區域，迅速重建行動訊號，展現高度網路韌性與關鍵基礎設施守護能力」外，另進一步指出「中華電信行動網路品質長期獲得國內外權威機構肯定，代表我們的網路建設與技術能力持續領先；展望2026年，我們將持續以AI、5G與衛星通訊為核心，打造更智慧、更可靠的行動通訊網路，確保每一個重要時刻都能即時連線，不中斷」。