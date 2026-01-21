中華電信遷移管線挖破水管 泰山新北大道變小河畫面曝

新北大道5段淹水，馬路瞬間變小河。翻攝畫面

新北市泰山區新北大道5段今（21日）下午1點左右，路面出現大量積水，讓馬路瞬間變成小河，車輛只能勉強涉水通行，警方派員到場交通管制，經了解，主要是中華電信遷移管線時，不慎挖破自來水管線，加上自來水公司修繕時排水不及所致，後經塭仔圳工區協助將積水引進貴子坑溪，積淹水的狀況才解除。

新北市消防局及林口警分局今日下午接獲報案，泰山區新北大道5段及民生路口出現路面淹水的情況，導致車輛勉強涉水通過，為避免發生意外，警方出動4名警力到現場交通管制，後續由塭仔圳工區協助將積水經由箱涵引進貴子坑溪，至下午１點50分左右，淹水狀況已經解除。

廣告 廣告

地政局說明，淹水起因為自來水公司修繕水管時，先行於新北大道端放水減壓，未料排水不及所致；不過據了解，之所以要修繕水管，是因中華電信進行管線遷移工程時，不慎挖破自來水管線，因此才導致後續修繕時需要放水減壓，意外造成排水不及而淹水。



回到原文

更多鏡報報導

閃兵案外案辯論終結4月宣判 法官問職業...王大陸傻回「當兵」

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

傷勢曝光！後腦、雙手滿是刀傷 蘆洲父徒手擋兒砍殺...仍救不了老伴雙亡

蘆洲逆子屠雙親！客廳滿地鮮血無處站立 老母頭顱凹陷死狀極慘