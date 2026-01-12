中華電信長期支持台灣體育 獲運動推手獎最高榮耀

(記者謝政儒綜合報導)中華電信長期投入體育賽事推廣，支持台灣各項體育活動不遺餘力，並積極推動培育選手與球隊，榮獲114年運動推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項，中華電信由總經理林榮賜代表接受運動推手獎最高榮耀獎座。



中華電信表示：「本公司長年支持台灣體育活動，積極參與國內重要體育活動，包含大專運動聯賽(UBA)、世界棒球12強、台北及高雄羽球公開賽、高雄霹靂舞國際大賽、元旦健走等；近年電子競技產業蓬勃發展，台灣的電競選手在國際舞台上也時有令人驚豔的佳績，透過參與WirForce電競盛會、六都電競絕地求生競賽及英雄聯盟太平洋職業聯賽(PCS)等，運用領先的5G技術及應用，除提供高品質電視及OTT轉播服務外，更打造優質的電競軟硬體環境，期許成為選手的堅實後盾，也凝聚國人對台灣體育及電競選手的支持。







此外，也以人才培育的角度出發，支持具有發展潛力之年輕選手，如中華電信女籃隊、新北市南山高級中學女籃隊、師範大學女子甲組籃球隊及網球國手蘇鈺翔，協助選手們能無後顧之憂，專注於其體育專業項目之培訓。中華電信女子籃球隊已成立50年，深入基層社區及國中小學推廣籃球運動，致力台灣運動產業推展，提升運動風氣，實踐企業社會責任。」



中華電信與台灣世界少棒聯盟合作，持續冠名「中華電信謝國城盃全國少棒及青少棒錦標賽」培育少棒與青少棒選手，本賽事奪冠的東園國小更代表台灣參加世界少棒最高殿堂-威廉波特，勇奪世界冠軍，為台灣爭取榮耀。



中華電信亦為中華職業棒球大聯盟長期合作夥伴，積極參與熱身賽、明星賽、臺灣大賽、世界棒球12強國際交流賽及亞洲冬季聯盟賽事，給予聯盟及選手最大的支持，同時透過MOD/Hami Video平台，將精采賽事立即呈現在國人面前，為台灣英雄應援，見證感動奪冠時刻。



中華電信MOD及Hami Video致力於國內外熱門賽事轉播，今年將迎來大賽年，包括3/5起WBC世界棒球經典賽、6/12起FIFA世界盃TM、9/19起愛知-名古屋亞運，透過獨家創新科技應用，持續為國人帶來豐富觀賽體驗；此外，Hami Video與國內賽事龍頭中華職棒大聯盟合作CPBLTV提供全賽事完整轉播，長期為OTT客戶首選運動收視平台；國際職業賽事豐富多元，包含MLB美國職棒、網球公開賽、BWF羽球、WTT桌球、英超及歐冠足球等熱門季賽；另為響應運動部基層運動發展政策，將本學年基層轉播擴大至六大學生賽事，籃、棒、排、足、壘、舞共10項聯賽、超過350場、週週有LIVE等規格展現多年耕耘能量，穩固國內運動轉播首選地位。