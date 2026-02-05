中華電信開出2大獎！ 幸運兒繳173元電話費「發票爽中千萬」

財政部公布114年11月至12月期統一發票中獎清冊，本期共開出37張千萬及百萬大獎。其中有2張中獎發票皆來自中華電信繳費單，分別由北部及中台灣的幸運民眾獲得，消費金額最低僅75元就抱走大獎。

基隆市安樂區中華電信幸運兒繳173元電話費中千萬。（示意圖／Google map）

中華電信1000萬元特別獎中獎發票：

中華電信基隆營運處，地址位於基隆市安樂區安樂路二段127號，消費項目為通話費，金額173元。

中華電信200萬元特獎中獎發票：

中華電信台中營運處，地址位於台中市西區市府路37號，消費項目為通話費，金額僅75元。

財政部提醒民眾，本期統一發票領獎期間自2月6日起至5月5日止。中獎民眾需持國民身分證及中獎統一發票收執聯、電子發票證明聯或公用事業製發載有載具識別資訊的兌獎聯，於代發獎金單位公告的兌獎營業時間內臨櫃兌領，逾期將不得領獎。

114年11月、12月統一發票完整獎號。（圖／中天新聞網）

另外，根據相關規定，中三獎以上的中獎者，發獎單位將扣繳20%所得稅。針對開獎前已歸戶載具但未設定自動匯款的雲端發票中獎者，可透過「統一發票兌獎」APP進行領獎，或前往超商多媒體服務機列印中獎電子發票證明聯後，再到實體兌獎服務據點領取獎金。財政部呼籲民眾盡快翻找口袋或抽屜中的發票，以免錯失中獎機會。

