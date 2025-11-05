中華電信雙11快閃抽點 台灣大MyVideo年卡3折

雙11大檔電信也瘋狂！中華電信網路門市舉辦「雙11狂BUY購物節」快閃活動，消費者申請指定方案就抽「合約內等值最高6萬點Hami Point」，VIP客戶消費還能額外拿到15%點數。台灣大哥大全新自由選方案登場，最優可0元帶走價值近6萬元的智能按摩椅，MyVideo年卡更下殺3折。遠傳電信老客戶續約最高折價1,500元，購買iPhone再折3,000元。

迎戰雙11網購造節，中華電信網路門市祭出快閃優惠，即日起至11月14日，申辦行動、光世代、MOD指定方案並完成登錄，抽「合約期內月租費等值最高Hami Point 6萬點回饋」，中獎等於期限內完全不用付費，每週還加碼抽iPhone 17 Pro手機、任天堂SWITCH 2遊戲主機。

此外，Hami Point點數商城還有多款商品「買1送1」，11月7日上午11點可以用11點換到「國賓影城全台通用電影票喜客券」，11月11日開放以10點兌換「全聯電子禮卡100元」，VIP客戶於購省館內刷卡交易額外拿15%點數，單筆刷滿1,111元加抽1,111點Hami Point。

台灣大哥大「自由選」方案多種新家電登場，選擇5G月租費1,599元，即可0元帶走價值5萬8,800元的「輝葉Cway沙發按摩椅」，申辦月租1,399元方案，免費獲得價值2萬8,890元的「THOMSON石墨烯冷暖無扇葉風扇與烘乾除菌洗地機組合」。11月14日前在momo購物網、myfone網路門市打出MyVideo年卡促銷活動，原價3,000元的會籍限時下殺3折，只要888元就能觀看超過萬部影集與電影。

遠傳電信雙11主打老客戶續約專案，月付999元至1,199元並綁約30個月，費用直接折價1,000元，月付1,399元折1,500元，同時可參加遠百5,000元禮券抽獎。於網路門市新申辦或攜碼指定資費搭配iPhone Air，最高再折3,000元，老客戶申請第2門4G 289元起資費，可以額外領取500遠傳幣。

