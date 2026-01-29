中華電信《伴您好讀》數位平權以網路取代馬路

(記者謝政儒綜合報導)中華電信暨基金會與輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心今(29)日，舉辦「伴您好讀」社區網路課輔服務「聯合相見歡」活動成果發表會，來自全台9處學習端點的111位師生與中華電信許文馨財務長帶領的團隊，以及輔仁大學呂慈涵主任率領的大學伴們共享溫馨、喜悅、平安的聚會，盡顯大手牽小手、用生命陪伴生命的社會共融真諦。



2009年 莫拉克風災後，為協助偏鄉兒童復學，中華電信與輔仁大學「以網路取代馬路」創新推動「伴您好讀」社區網路學習服務計畫至今，始終堅持以一對一線上陪伴、量身定製專屬課程的方式，服務偏鄉及都會邊緣經濟弱勢家庭的孩子。計畫透過每學期10週、每週2次的學科輔導與關懷，將陪伴的力量傳遞至台灣各個角落。截至今年共有學童 4,304人次，並吸引 6,662人次 的青年志工投入，實踐企業與學界、跨界攜手長期守護偏鄉教育的堅定承諾。







每年伴您好讀計劃除了線上伴讀外，也會邀請偏鄉孩子來台北與大學伴相見歡，以實際互動的溫度更強化彼此學習相互陪伴的情感交流。「2026 聯合相見歡」活動自1月26日至1月29日舉辦，有來自桃園大園天主堂、嘉義輔仁中學等9個端點的師生，共計111人參與，享受「FUN」主題。



來自阿里山茶山部落的阿翰，在國中時期參與5學期的伴讀，他表示，透過線上課程的鼓勵，讓他從害羞不敢表達，轉變為能與同學互動、勇於發問，學科成績如英文、數學皆有顯著進步。



新住民家長阿清媽媽也感性提到，阿清小學伴藉由社區據點的課後照顧，並參與伴您好讀線上伴讀，解決了她因工時不穩定而無法兼顧孩子課業的問題，讓孩子在異鄉也能感受到社會的溫暖。



大學伴潘羿婷則分享，看見學童因為看見老師出現在鏡頭前而露出的笑容，讓她體會到「被選擇」對孩子的重要性，進而堅定持續參與的決心。



中華電信財務長兼執行副總經理許文馨表示，未來將持續推動本計畫，不僅提供學科輔導，更致力於成為孩子們生命中的陪伴者，陪伴他們在多元的社會中獨立成長，保持開放包容的心，探索未來的無限可能。