中華電信「一切從簡」奏效 2025年營收2361億刷新歷史紀錄 EPS達4.99元

中華電信2025全年營收成長2.7％，刷新歷史紀錄，全年每股盈餘達新台幣4.99元，創八年新高。（攝影／鄭國強）

中華電信（2412）董事長簡志誠2024年10月接任董座後崇尚「一切從簡」，技術出身的他較在乎實質成效，2025年是他首次實際營運中華電完整一年的成績，3日公布自結之2025年第四季合併營運成果。

中華電依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2025年第四季合併營收為656.5億元，較去年同期增加0.5％；營業淨利為113.8億元，減少2.2％；EBITDA為215.5億元，減少0.2％；歸屬於母公司業主之淨利為92.9億元，增加3.2％；每股盈餘1.20元。

全年營收成長2.7％，刷新歷史紀錄

全年營收為2,361.1億元，增加2.7％；營業淨利為485.5億元，增加3.6％；EBITDA為887.7億元，增加2.6％；歸屬母公司業主淨利為386.9億元，增加4.0％；每股盈餘4.99元；營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘皆超越財測高標。

董事長簡志誠表示「2025年度以強勁的財務表現圓滿收官，不僅第四季營收達新台幣656.5億元，創近十年同期新高，全年營收成長2.7％，刷新歷史紀錄。所有財務指標，包含營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘等，皆超越財測高標。亮眼的營運表現主要受惠於核心事業穩健成長，以及資通訊版圖持續擴張，推升全年每股盈餘達新台幣4.99元，創八年新高；第四季每股盈餘1.20元，亦創同期十年新高，展現公司營運的高度韌性，以及在數位創新及策略執行上的卓越能力。」

總經理林榮賜指出資通訊業務仍展現強勁動能，包括IDC、大數據及5G專網服務，均受客戶加速數位轉型需求而推升營收。（攝影／鄭國強）

總經理林榮賜指出「個人家庭事業群在第四季表現穩健，受惠於行動業務動能強勁、5G滲透率持續提升，推升寬頻ARPU再創新高。中華電信行動業務收入市占率達41％，持續站穩市場領導地位。企業客戶事業群本年度多數大型專案已於前三季完工認列，但資通訊業務仍展現強勁動能，包括IDC、大數據及5G專網服務，均受客戶加速數位轉型需求而推升營收。國際事業群第四季營收成長2.5％，其中東南亞市場營收在新加坡及泰國建廠專案順利完工推動下，年增幅達12％，表現亮眼。」

新加坡，泰國挹注東南亞市場營收年增幅12％

總經理林榮賜補充：「展望2026年，中華電信將持續強化技術能量。隨著 OneWeb 與 SES 衛星於2025年正式啟用，Astranis 衛星亦將於2026年下半年加入營運，進一步強化中華電信衛星布局，帶動衛星業務邁向億級規模成長。同時，中華電信積極拓展 pre-6G 商機，涵蓋 AIoT、衛星及大數據等服務，預期相關業務於2026年可創造合計超過新台幣百億元的營收。

永續方面，第四季簽署為期20年的46億度企業綠電長約採購協議，加速邁向2045年淨零藍圖，同時亦榮獲多項國內外獎項肯定。中華電信將持續打造面向未來的數位基礎建設，結合AI能力，為利害關係人創造長期且永續的價值。」

(原始連結)





