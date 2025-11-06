中華電信「文化內容產業基金」年底上線 第一階段規模10億
中華電信與文策院共創的「文化內容產業基金」將於年底前正式上線，第一階段約10億元規模。該公司表示，希望上線後首年就能有30%～40%資金投入於影視IP內容，幫助台灣IP推向世界舞台。
中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，「文化內容產業基金」50%由中華電信投入，30%資金來自文策院，另有20%來自其他投資者包括科技、金控2大產業。
此外，由文策院、犀利資本文創、日本株式會社極東電視共同投資成立的「集集創造娛樂公司」甫於4日宣布成立，將共同推動IP開發與投資計畫。中華電信擬入股集集創造娛樂，已將合作計畫送交公平會審議。
還有一家「中華數位文創管理顧問」則是中華電信100%持股的子公司，負責文創基金營運及規劃投資影視IP專案，目前也已開始運作。
中華電信此次投資的新作包括台日合作的《阿茲海默警探》、旗艦級台劇《成名在望》、台韓合作愛情電影《那張照片裡的我們》、高空逃生動作片《懸命一線》、首部沉浸式劇場改編台劇《微醺大飯店 1980s》以及台灣國寶級動畫IP續集《魔法阿媽2：魔法小豆苗》等多部影視作品。胡學海指出，上述作品需求資金的規模不同，每部動輒投資數千萬，某些作品還需要上億資金，中華電信只是投資人之一。
另針對LINE TV與KKTV雙平台整併，引發OTT市場大者恆大，中華電信Hami Video是否考慮整併其他平台？對此，胡學海則認為，台灣本土OTT業者在國際影音平台環伺下，在經營上相當具備挑戰。不過，在市場推進的過程中，平台整併是必然趨勢，不管是跨業整併或同產業合併，在全球都有例可循，像是韓國影視平台也出現此現象，或許借鏡韓國影視、電信2產業跨業合作，是值得台灣參考的方向。
胡學海強調，中華電信投資的IP內容，希望這些影視內容能訴說令人感動的故事，或是融入AI科技、沉浸式體驗的元素。有了資金挹注後，更盼望台灣的影視IP能形成一個生態鏈，進一步把優秀IP推向世界舞台。
更多太報報導
中華電信攜手影視夥伴 三大策略力挺台灣團隊躍登國際舞台
獨家／藍委憂電信壟斷「聯合下架」4G吃到飽 業者回應：僅針對經銷通路調整
中華電信極力爭取與Kuiper合作 簡志誠：國家頻譜政策應有清楚規劃
