中華電信：明年啟動北中南「全光」骨幹網路建設

中華電信董事長簡志誠（左）認為，台灣業者目前開發的矽光子技術，居於全球領先地位。戴嘉芬攝



中華電信協助高雄建構全台首座城市級主權AI示範基地，董事長簡志誠今日（12/23）表示，期望能複製到台灣其他城市與海外。因應AI算力需求提升，中華電信計畫在明年啟動北中南骨幹網路建設，利用「全光網路」技術將各地資料中心串連起來。

中華電信週一宣布進駐高雄PIER F棧叁庫創新基地，打造全台首座城市級主權AI基地。簡志誠今日出席生物多樣性年終記者會，會後受訪表示，中華電信與高雄市政府合作，建構主權AI示範基地，這是智慧高雄燈塔計畫2.0的一部份，這個計畫主要是建立城市級AI主權應用。

廣告 廣告

他提到，高雄市政府提供城市中的影像資料，例如交通、環保、消防領域的入口監控資料等，將這些資料導入AI大語言模型，藉由影像VLD/VLM多模態分析，再經由AI訓練，就能進一步辨識車禍或其他違法情境。

他也提到，中華電信包括研發人員進駐棧叁庫AI基地，除了展示各種AI應用之外，也會同步進行人才培育，希望吸納南部人才，目前包括研究院、系統整合、中華資安等子公司都有派人進駐，團隊人數正在陸續擴充中。

簡志誠表示，除了協助高雄市政府之外，也希望將此模式複製到台灣其他城市，甚至是東南亞國家，做為智慧城市應用的典範。

他強調，中華電信自栩為AI協創者，擅長使用AI工具，但前提是必須有相關應用的需求，需求方提供正確資料，才能進一步建構出AI模型。

總經理林榮賜也表示，在南部，中華電信除了進駐棧叁庫AI基地外，預計明年開始，將於台南、高雄兩地使用「全光網路」技術實現分散式資料中心概念，未來也會把北中南各地的資料中心串連在一起。

簡志誠指出，在台灣建設骨幹網路，需要國內ICT業者一起投入，包括網路設備如路由器、交換器業者，甚至還有矽光子通訊設備業者等等。

林榮賜補充，第一步是要實現資料中心與資料中心間的互連，而每座資料中心都有很多AI伺服器，這些伺服器亦需要互連；讓伺服器裡的GPU相連也是下一步目標，相關技術一直在提升。目前，2座資料中心之間的互連已可用全光網路來達成。至於AI伺服器與AI伺服器的相連，就必須使用矽光子技術，未來還有很多挑戰需要一一克服。

更多太報報導

中華電信發表「生物多樣性」年終成果 以AI科技推動永續

電信三雄營收／雙11業績挹注！台灣大哥大躍升11月營收獲利雙冠王

中華電信積極布局衛星通訊！將投資終端裝置 簡志誠盼台灣業者加入供應鏈