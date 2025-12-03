中華電信 蟬聯全球最值得信賴企業

國際知名媒體《Newsweek》新聞周刊揭曉「2025年全球最值得信賴企業」，中華電信於近6000家評選企業中再度脫穎而出，成功蟬聯全球企業信任指標大獎，是台灣唯一榮登榜單的電信業者，更以卓越的表現奪下全球電信運營商中第4名，成績亮眼。

中華電信董事長簡志誠表示，非常榮幸再次獲得國際級的肯定，對公司來說深具意義；中華電信始終重視並珍視每一份來自利害關係人的「信任」，也一直秉持著誠信為本、客戶信賴、創新創價及承諾當責的核心價值觀，與所有利害關係人攜手前行、邁向永續，未來會持續秉持四大價值觀，為客戶、投資人、員工及所有利害關係人創造價值。

廣告 廣告

本次評選涵蓋全球20個國家、23個產業，透過6.5萬名受訪者的調查，從「客戶信任」、「投資人信任」及「員工信任」三大面向進行綜合評比，並結合約50萬筆網路輿情進行分析。中華電信連續兩年榮登「全球最值得信賴企業」榜單，展現出深厚的品牌信任，也讓世界再次看見台灣企業的卓越表現。

身為台灣電信產業的領導品牌，中華電信長期致力提供客戶安全、穩定且高品質的網路及數位服務。面對地緣政治與極端氣候等挑戰，中華電信推動「海、地、星、空」韌性網路計畫，從海纜、光纖、行動網路、微波到衛星多管齊下，除布建綿密的網路基礎建設，並與國際衛星業者合作，完成高、中、低多軌衛星網路布局，為台灣打造堅韌且具主權自主能力的國際級備援通訊架構，確保在地震、颱風或突發事件下，仍能維持穩定通訊。

中華電信也積極提升偏鄉行動網路與光纖覆蓋率，致力推動數位平權，讓全台民眾無論身處何地，都能安心連線，享受安全、穩定且值得信賴的通訊服務，這也是中華電信能獲得客戶長期信賴的主因。