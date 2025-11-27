中華電信「2025智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選」成果揭曉！263組團隊參賽創新高「引領AI應用落地」共創智慧永續台灣
面對AI驅動的新一波創新浪潮，中華電信今（27）日舉辦「2025中華電信智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」頒獎典禮暨成果發表。響應全球AI技術急速發展，今年賽事全面升級，聚焦智慧文化、製造、醫療、環境、生活、交通與金融七大應用領域；同時增設「元宇宙應用特別獎」，該獎項以中華電信YoCity元宇宙平台為示範場域，發展城市行銷、文化科技沉浸式內容。5G加速器徵選亦新增「AI創新特別獎」，鼓勵新創展現跨域整合能力。今年共吸引263組、逾800人報名，創歷屆新高，展現台灣在數位創新、場域落地與社會關懷上的強勁能量。
中華電信持續推動AI＋5G應用 打造永續創新生態
中華電信董事長簡志誠表示，在AI推動的全球競速中，強化國家數位韌性已成為中華電信的核心任務。公司近年致力於雲網整合、資安強化到衛星備援，持續提升國家數位韌性、也為台灣產業提供創新創業的堅實基礎。並指出，技術唯有真正落地、改善社會，才具備長期價值，而競賽與加速器正是匯聚青年與新創能量的關鍵平台，中華電信將繼續與產官學研合作，推動台灣智慧創新進入下一階段。
中華電信董事長簡志誠指出，智慧創新應用大賽與5G加速器已成跨域合作平台，持續帶動 AI、5G 技術深化與擴散。
國家發展委員會副主委詹方冠勉勵得獎團隊時表示，AI已成為國家競爭力關鍵，今年團隊在醫療與民生等領域展現扎實的落地能量，體現AI在公共與產業服務上的深化應用。他並肯定中華電信提供完善的數位基礎環境，使創新技術能更快速導入社會與產業場域。
國發會副主委詹方冠表示，政府的AI 新十大建設正加速推進，並勉勵團隊持續創新，擴大產業效益。
AI讓創新落地：能源、醫療、農漁與元宇宙應用齊亮相
本屆智慧創新應用大賽共選出11組團隊，展現AI對社會議題與產業痛點的實際助益。在環境永續領域，加加減減股份有限公司以太陽能巡檢AI機器人提升光電廠維運效率；宜蘭大學的智慧養殖系統與陽明交通大學的AgriVision病害診斷平台，協助農漁產業提升穩定度；無所遁形團隊的不斷電偵測技術則降低設備放電風險，減少突發停電與火災，均呈現科技推動ESG的具體成果。
在醫療領域方面，雙和醫院與台北醫學大學打造的急診AI決策系統、臺灣大學的居家AI護理平台、台大癌醫中心乳癌衛教助理、以及高雄科大的視障導航系統，分別為急診輕重症分流、長照負荷、衛教溝通落差與盲人安全提出解方。在內容創新領域，偉康科技則運用中華電信YoCity元宇宙平台打造虛實整合百貨新場景，拓展沉浸式內容的應用可能。
本年度第七屆的5G加速器新創徵選，入選八家新創公司包括寵訊生醫、伊酷斯軟體科技、野革運動、光影立方、創智生物、阿米索拉、零邁移動、歐姆佳科技，涵蓋醫療健康、交通、製造、衛星通訊、運動科技等多元創新應用，展現AI與5G結合的最新成果。中華電信5G加速器自2018年啟動以來，以大帶小、賦能新創，已成功吸引82家優秀新創團隊加入，為臺灣新創產業注入強勁動能。
「AI創新特別獎」鼓勵團隊發揮AI智慧創新技術和實用價值可行性。獲得殊榮的團隊分別是結合AI與液態切片技術的犬癌精準醫療的寵訊生醫；以AI視覺的RPA自動化加速製造業轉型升級的伊斯酷軟體科技；及運用Rebas Pro +AI廣告偵測技術智慧化運動平台的野革運動，除展現5G加速器團隊技術實力及高度商業化潛力，更顯示中華電信為促進台灣創新產業發展，持續以產業前瞻視野引領創新浪潮。
攜手共創智慧臺灣 以創新迎向永續未來
中華電信將持續透過競賽、5G加速器及合作平台，凝聚政府、產業、學研與新創的力量，推動創新服務深入生活，成為改善社會的具體解方。同時，中華電信也會以雲網整合、AI、資安與衛星等核心能力，深化國家數位基礎，推動更安全普惠的科技環境，攜手各界共築更智慧、更具韌性的永續臺灣。
（圖片來源：中華電信）
