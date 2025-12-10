中華電信11月份營業收入214.5億 每股盈餘0.44元

(記者謝政儒綜合報導)中華電信今日（12/10）公布114年11月自結合併營收為214.5億元，營業淨利為37.9億元，稅前淨利為45.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為34.6億元，EBITDA為71.8億元，每股盈餘(EPS)達0.44元。



中華電信表示，11月份整體合併營收較去年同期成長6.1%。營收成長主要來自核心業務的強勁動能，包含行動、寬頻及資通訊業務皆持續表現出色，並成功延續上月強勁的iPhone手機銷售動能。本月在核心業務穩健發展的基礎上，公司策略性投資佈局亦實現了階段性的投資效益，進一步推升本月稅前淨利，整體營運績效表現亮眼。



11月電信核心業務表現亮眼，持續超越同業。行動服務營收成長動能強勁，年增率達4.2%。主要受惠於5G升速方案與iPhone 17新機銷售熱銷之雙重利多，有效帶動高資費用戶穩健成長;本月行動月租型客戶數持續成長，月租型ARPU年成長3.0%。此外，旅遊旺季推升預付卡及國際漫遊收入成長，亦同步挹注行動服務營收成長動能。在寬頻業務方面，「速在必行3.0」方案持續發揮效益，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，推升固網寬頻ARPU年增2.9%至813元，帶動寬頻業務營收年增率達2.7%。



11月整體資通訊營收年增13%，主要由IDC與雲端、智慧聯網及資安業務的優異表現帶動。在IDC與雲端服務方面，除既有設備代管收入穩定外，本月更受惠於多項機房建置專案完成，大幅推升IDC與雲端營收年增率達27%。此外，智慧聯網及資安服務持續受惠於智慧建築、智慧能源及政府相關專案完工挹注，營收年增率亦達雙位數成長。



累計至2025年11月，中華電信合併營業收入達2,128.5億元，營業淨利為451.2億元，稅前淨利為467.4億元，歸屬母公司業主淨利為360.2億元，每股盈餘4.64元。中華電信強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘等指標，皆超越年度財測高標。



中華電信持續深耕淨零轉型，近期與天能綠電簽署為期20年、總量達46億度的再生能源轉供合約，推動「科技減碳＋再生能源」雙軸並進策略，邁向2045年淨零目標。同時，公司也拓展永續服務版圖，於12月協助新北市立聯合醫院完成溫室氣體盤查並取得ISO14064-1查證，整合盤查輔導、系統建置與第三方查證，提供企業一站式ESG服務，期望以資通訊專業協助更多企業推動數位與永續轉型。