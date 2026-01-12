中華電信114年營收2,361億元 創歷史新高
(記者謝政儒綜合報導)中華電信公司今日（1/12）公布114年12月及全年自結財務概況，全年營收、獲利雙雙再創新高。114年度全年合併自結營業收入達2,361.1億元，年增2.7%，創歷年新高；營業淨利為485.5億元，年增3.6%；稅前淨利為502.6億元，年增5.3%；歸屬於母公司業主淨利為386.9億元，年增4.0%；累計每股盈餘為4.99元，年增4.0%，亦刷新八年記錄。12月單月合併自結營收為232.6億元，營業淨利為34.3億元，稅前淨利為35.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為26.8億元，EBITDA為68.6億元，每股盈餘(EPS)為0.35元。
董事長簡志誠表示，感謝全體員工努力打拼、持續精進，在電信核心業務穩健成長、資通訊新興業務動能強勁，以及集團子公司整體貢獻提升三大引擎帶動下，114年度中華電信繳出非常亮麗的合併財務績效。全年營業收入達成率約101.0%至101.5%，營業淨利達成率約103.9% 至107.2%，稅前淨利達成率約105.0%至109.0%，每股盈餘達成率約103.5%至108.0%，各項關鍵財務指標均皆超越年度財測高標，展現公司穩健的營運體質與成長韌性，亦不負投資人長期支持與期待。
總經理林榮賜指出，114年度中華電信不僅連續六年盈餘正成長，更於本年度創下近八年來新高的獲利表現，營業收入亦再度突破2,300億，達2,361.1億，刷新歷史新高。此一亮眼的財務成果，主要歸功於集團各公司持續深耕核心業務，並成功開創多元成長動能，展現公司策略執行力與長期競爭優勢。
114年度，中華電信固網寬頻及行動業務持續穩居客戶數市佔率第一，帶動年度固網寬頻營收年增2.8%、行動服務營收年增率3.0%，展現核心業務穩健的成長動能。截至12月底，行動通信總客戶數達1,323.8萬戶。受惠於月租型用戶規模擴大及5G升級滲透率提升，月租型行動服務平均每用戶月收入(ARPU)提升至582元，年增4.5%，展現強勁成長動能。在固網方面，光世代寬頻用戶數達393萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案奏效，300Mbps以上客戶達173萬戶，年增率13.3%，反映市場對高速寬頻服務需求持續攀升，進一步帶動整體固網寬頻營收穩健向上。
資通訊業務同樣表現亮眼，是全年營收再創高峰的關鍵動能。受惠於IDC及雲端服務、資安業務與大數據專案的貢獻，資通訊業務全年營收成長達3.9%，其中，IDC及雲端表現尤為突出，營收年增率達雙位數成長，顯示市場需求持續強勁。中華電信強調，公司在資通訊領域與客戶建立長期且穩定的合作關係，並持續發揮先進的技術能力及成熟的專案管理優勢，不斷優化獲利結構、提升經常性營收比重，故能成功打造資通訊服務為集團成長引擎。
