中華電信12/19起正式開賣三星旗艦摺疊新機

[Newtalk新聞] 近年來中國籍船隻勾斷台灣周圍海域海底電纜，導致國內通訊受阻事故頻傳，加上台灣位處地震帶及颱風盛行區域，讓通訊韌性成為國家安全的重要議題。對此，中華電信除了自今年開始以AI技術分析船隻行為模型及動向，評估海底電纜被破壞的風險，並強化自動預警系統外，也計畫在明年新增2條掩埋深度更深的國內海纜。 中華電信表示，目前國內正在使用的海底電纜共有10條，主要連結台灣本島和離島。然而，光是今年上半年，台灣就經歷4次大規模海底電纜中斷事故，其中，在1月3日遭到破壞的國際海纜，以及在2月25日遭到破壞的台澎3號國內海纜都和中國船隻有關，引發國人恐慌。為強化保護海纜的「SAWS海纜自動預警系統」，中華電信利用AI即時分析船隻動向並針對潛在的勾斷風險發出預警。 中華電信表示，SAWS海纜自動預警系統升級後，我國對於海底電纜可能發生的事故將由「被動搶修」轉為「事前預測、主動防禦」，中華電信也會持續精進即時監控的告警能力。 此外，因應海底電纜遭損毀事故頻發，明年預計新增的2條國內海底電纜掩埋深度將由2公尺加深至2.5到3公尺，還會在淺水區加裝鑄鐵管或半硬膠質套管，透過物理方式降地外力破壞

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話