中華電信AI助力在宅照護 獲台灣精品獎肯定

(記者謝政儒綜合報導)第34屆「台灣精品獎」今（26）日舉行頒獎典禮，中華電信展現科技力，連續三年榮獲台灣精品獎肯定，再次以自主研發的「在宅急症照護遠端病人監測平台」獲獎。不僅展現中華電信在智慧醫療領域的實力，更是象徵AI遠距照護已從概念走向成熟應用之重要見證。中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示：「感謝主辦單位與評審肯定，中華電信長期深耕智慧醫療發展，未來將持續以科技為橋梁，協助優質醫療跨越地理限制，落實醫療平權，同時善盡企業責任。」







面對超高齡社會，「在宅照護」已成為提升醫療韌性的趨勢。透過讓照護回歸家庭，不僅能紓解醫院量能，也能讓高齡長者免於舟車勞頓與住院照護等隱藏成本。健保署於2024年7月啟動「在宅急症照護試辦計畫」，由醫護團隊化身行動醫院，將常見急症 (如：肺炎、尿路感染、軟組織感染等) 照護服務送進家門，提供可替代住院的治療與連續監測，協助病患在家中即可獲得安全且適切的照護。



中華電信「在宅急症照護遠端病人監測平台」導入AI技術，整合血壓計、血氧計、體溫計、智慧床墊等AIoT設備，自動上傳生理量測數值，協助醫療團隊即時掌握病患狀況；當數值出現異常，系統會立即發出告警，協助醫護快速掌握病患狀況，提高急症在宅照護的安全性。此外，平台結合遠距視訊與AI語音即時轉文字功能，並支援多國語言，讓醫護與病患對話不再受距離與語言限制，真正實踐「居家量測—異常告警—醫護管理—醫病溝通」的全方位照護循環。



中華電信目前已與全台超過50家醫療院所合作建置此服務，涵蓋在地居家護理所、基層診所至大型醫學中心皆有成功案例，深獲臨床端高度肯定。例如台東「都蘭診所」導入平台後，結合到宅訪視、遠端生理監測與線上診療服務，讓患者能在家中即可獲得持續且完整的醫療照護，落實偏鄉醫療平權，同時善盡中華電信之企業責任。