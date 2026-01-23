中華電信hicloud取得ISO 14067碳足跡查驗認證
(記者謝政儒綜合報導)中華電信長期致力於環境永續發展，持續以具體行動落實淨零減碳目標。繼去年（114年）旗下多項服務，包括5G行動上網、HiNet上網（含光世代電路）、市話及直營門市臨櫃服務，以及企業專屬網路產品如國內數據電路、HiLink VPN與CDN內容遞送網路，獲環境部核發碳足跡標籤後，今日再傳捷報—「hicloud雲端服務」正式取得國際標準 ISO 14067:2018 碳足跡查驗聲明書，充分展現中華電信在ESG永續與低碳轉型上的決心與行動力。
本次查驗由環境部許可之第三方國際公正機構台灣檢驗科技股份有限公司（SGS-Taiwan）執行，依循環境部規範及ISO 14067國際標準，針對hicloud雲端服務涵蓋「原物料取得、服務運作至最終廢棄處理」等完整生命週期進行盤查。查驗結果顯示，hicloud雲端服務在完整生命週期中，每次服務所產生的溫室氣體排放量僅 271.336 毫克 CO₂e，且排放來源高度集中於服務運作階段（占比達99.99%），充分反映中華電信在高效能、低碳化雲端基礎建設上的長期布局，展現其領先業界的綠色競爭優勢。
中華電信表示，永續發展不僅是企業社會責任，更是企業邁向未來的核心競爭力。hicloud雲端服務將積極導入再生能源、提升伺服器能效，並結合AI技術進行智慧調度，以降低能源消耗，打造『低碳、高效、智慧』的雲端環境。同時，公司將持續推動碳排減量計畫，讓企業客戶與社會大眾清楚掌握綠色雲端的價值。
展望未來，「綠色雲端、永續未來」不再只是願景，而是中華電信持續投入並具體落實的行動。透過國際認證，hicloud雲端服務將引領產業邁向低碳數位新時代，攜手客戶共創永續競爭力，以創新技術與綠色理念，打造兼具效能與環保的雲端服務，協助企業在數位轉型的同時實現碳中和目標，為地球永續盡一份心力。
