中華電再拚韌性網路不放棄「星鏈」 將來銀行喊明年獲利！

中華電信今晚舉行總公司尾牙，席開96桌。

中華電信今（27）晚舉行「總公司年終感恩餐會」，2025年營收、利潤雙創新高外，2026年財測也數字也展現信心。中華電信董座簡志誠拿起麥克風就侃侃而談，喊話要持續「海地星空、韌性前行」，也透露持續與星鏈（StarLink）接觸。將來銀行董座郭水義也現身，郭水義喊話明（2027）年拚獲利，要成為純網銀中，第2家獲利的業者。

站上總公司尾牙舞臺，氣色紅潤的簡志誠說道「去（2025）年營收、獲利雙雙達標且創新高」一句話激烈全場員工士氣。

簡志誠接續強調，「中華電信持續接觸Starlink、接續布建低軌衛星，『海地星空』對中華電信很重要，而強化網路韌性就是中華電信最重要的任務！」對員工喊話要穩穩前進、善用AI工具協作。

中華電接觸Starlink已有一段時間，簡志誠回應，「已經談得七七八八」，不過由於Starlink來台的問題正是卡在落地法規，而非產業合作模式或技術支援上，對此，簡志誠賣了一個關子說道「山不轉路轉！」預示接下來會有好消息宣布。

中華電信本業之外，中華電信總經理林榮賜說道，「中華電信轉投資表現也很好，總計投資52家公司、擁有23家子公司，去年又孵育出2家上市公司，現在總共有6家上市公司。」說明中華電不是獨強，還能帶著小金雞一起活躍資本市場持續壯大集團。

而將來銀行董事長郭水義也同場現身，郭水義透露，「將來銀行比同業晚一年開業，預計2027年可以拚獲利」語氣相當有信心。

展望2026年，中華電以「AI Everywhere」為核心理念，將往「建技術」、「拓業務」、「擴版圖」三大發展方向前進，以驅動營收與獲利雙增，創造營運新高。

