中華電前進馬來西亞 強化東南亞資通訊服務
（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信宣布，旗下新加坡子公司設立「中華電信馬來西亞公司」，瞄準台灣企業在當地設廠、拓展區域據點的需求，提供更完整即時的資通訊服務，也象徵中華電信在東南亞跨國服務能量的升級。
中華電信發布新聞稿宣布，為提供馬來西亞地區台商與當地企業更完整、即時的資通訊服務，基於旗下新加坡子公司深耕東協多年，且具備法規與營運布局的區域優勢，由新加坡子公司設立「中華電信馬來西亞公司（Chunghwa Telecom Malaysia Sdn. Bhd.），今天在吉隆坡舉行公司揭牌活動。
中華電信國際分公司副總經理兼中華電信新加坡子公司董事長江筆，代表集團前往吉隆坡，偕同中華電信新加坡子公司總經理劉順德，與駐馬來西亞代表處、吉隆坡台灣貿易中心、馬來西亞台灣商會聯合總會等多名代表，見證中華電信深耕東協市場的里程碑。
馬來西亞近年憑藉良好的投資環境、多語人才、成熟的製造供應鏈及區域樞紐地位，已成為台商前進東協的重要基地，馬國政府積極推動國家級半導體戰略與NIMP 2030（New Industrial Master Plan）工業藍圖，帶動科技製造、半導體、電子組裝等產業蓬勃發展，尤其在檳城、吉隆坡、雪蘭莪與柔佛新山等地，吸引大量台灣企業設廠或拓展區域據點。
中華電信表示，3年前即著眼新加坡與馬來西亞的區域互補效應，在當地成立辦事處，就近服務台商企業，自2025年以來，AI人工智慧浪潮推動產業快速升級，看準馬國產業成長潛力與台商投資動能，中華電信新加坡公司將其在馬來西亞的辦事處升格為具營業資質的子公司，以擴大服務範疇與能量，為台商與跨國企業提供更即時、高效的資通訊整合服務。
中華電信董事長簡志誠表示，中華電信深耕東協市場已逾15年，始終秉持「台商在哪，中華電信就在哪」的理念，國際布局足跡已橫跨美亞歐3大洲，此次在吉隆坡新據點的設立，象徵中華電信在東南亞跨國服務能量的升級，中華電信將結合集團資源、在地團隊與策略合作業者，支援客戶在馬國的發展需求。（編輯：楊凱翔）1141201
