中華電前11月EPS 4.64元 全年超越財測高標4.82元

中華電信董事長簡志誠。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信11月合併營收為214.5億元，稅後淨利34.6億元，每股盈餘(EPS)達0.44元。累計至11月，合併營業收入2,128.5億元，稅後淨利為360.2億元，每股盈餘4.64元。中華電信今年財測目標介於4.62-4.82元，累計11月以達到全年財測低標，市場人士認為，全年EPS 將超越財測目標。

中華電信表示，11月營收較去年同期成長6.1%。營收成長主要來自核心業務的強勁動能，包含行動、寬頻及資通訊業務皆持續表現出色，並成功延續上月強勁的iPhone手機銷售動能。

廣告 廣告

在電信核心業務表現方面，中華電信指出，11月行動服務營收成長動能強勁，年增率達4.2%，主要受惠於5G升速方案與iPhone 17新機銷售熱銷之雙重利多，有效帶動高資費用戶穩健成長;11月行動月租型客戶數持續成長，月租型ARPU年成長3.0%。此外，旅遊旺季推升預付卡及國際漫遊收入成長，亦同步挹注行動服務營收成長動能。在寬頻業務方面，「速在必行3.0」方案持續發揮效益，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，推升固網寬頻ARPU年增2.9%至813元，帶動寬頻業務營收年增率達2.7%。

資通訊方面，營收年增13%，主要由IDC與雲端、智慧聯網及資安業務的優異表現帶動。在IDC與雲端服務方面，除既有設備代管收入穩定外，11月更受惠於多項機房建置專案完成，大幅推升IDC與雲端營收年增率達27%。此外，智慧聯網及資安服務持續受惠於智慧建築、智慧能源及政府相關專案完工挹注，營收年增率亦達雙位數成長。

【看原文連結】

更多自由時報報導

川普被中國擺一道！黃仁勳早說H200晶片「北京沒興趣」外媒曝輝達面臨2種選擇

日本人買下UNIQLO所有羽絨外套實測！曝光「最強款式」

麥當勞太貴了！菜單漲幅曝光「遠超通膨率」網爆氣：不如吃餐廳

「金」夭壽！黃金新「預測價」出爐 白銀再噴出歷史天價

