中華電加碼投資台灣影視 (圖)
中華電信（2412）表示，持續加碼投資台灣影視IP，成立文創基金第一階段規模新台幣10億元。圖為中華電信個人家庭分公司總經理胡學海。
中央社記者江明晏攝 114年11月6日
其他人也在看
4G吃到飽恐聯合下架？中華電信大股東交通部表態了
國民黨立委王鴻薇5日立法院交通委員會上警示，4G網路699元吃到飽資費，恐被電信業者聯合下架，全台4G用戶高達1700多萬戶，若被迫升級5G方案，不僅面臨更高上網成本，多家業者綁約兩年、每月1399元的費用，也有聯合壟斷的行為，呼籲大股東交通部，要求中華電信不要跟進下架4G資費產品；交通部長陳世凱回應，將與中華電信溝通，要多站在消費者立場思考做網路資費的決策。中時財經即時 ・ 1 天前
亞馬遜低軌衛星服務落地台灣洽談中，遠傳：28GHz頻譜共用合法合規、最快2027年初推服務
針對 亞馬遜 旗下低軌衛星 (LEO) 服務 Project Kuiper 來台落地合作一事，遠傳電信總經理井琪受訪時證實，雙方正在「緊鑼密鼓洽談中」。她強調，遠傳計畫以其持有的 28 GHz 頻譜作為衛星共用頻段，此舉「合法合規」，預估最快 2027 年初即可合作在台推出服務。Mashdigi ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 3 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 1 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...FTNN新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 1 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
荒唐黃明志／獨家！黃明志私下生活超繽紛！揪好友進行泰國黑暗行程 特愛消費第三性公關
黃明志在馬來西亞涉入護理女神命案，夾雜著毒品與情愛糾葛，但其實黃明志還有個愛情長跑15年的化妝師女友，但身邊的人都知道，黃明志另有其他「玩樂對象」，除了小模、網紅外，據悉他特別喜歡去泰國消費第三性的風俗業者。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
夏于喬爸夏世紘跨國非法吸金10億 父女昔同框畫面曝光！猛虧：很想紅
夏于喬的爸爸夏世紘，遭判刑2年4月徒刑定讞，近期將入獄服刑，夏于喬對事件不回應，而父女之前曾一起上節目《型男大主廚》一起做菜，互動歡樂，夏于喬還虧爸爸「很想紅」，經常想著要取代曾國城主持之位。鏡報 ・ 3 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不倫粿粿惹怒高層！王子爆遭喜鵲娛樂切割 經紀人首公開發聲不忍了
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，外傳經紀公司喜鵲娛樂震怒，全程採不介入、不出面方式讓他一個人去承擔過錯，火速切割並暫停他所有的演藝工作，對此經紀公司經過一天也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 10 小時前