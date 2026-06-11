中華電小金雞中華立鼎6/17登興櫃 前4月每股賺7.07元

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（中央社記者張建中新竹11日電）中華電信轉投資持股62%的感測器廠中華立鼎，預計6月17日以每股參考價120元登錄興櫃，今年累計前4月營收達新台幣2.01億元，稅後淨利8035萬元，每股純益7.07元。

中華立鼎今天召開興櫃前法人說明會，董事長涂元光表示，在母公司中華電信的支持下，讓中華立鼎依照自己腳步成長茁壯。

涂元光說，40年前他在電信研究所成立「電信光電計畫」，研發光通訊雷射與檢光器，因光通訊元件競爭非常激烈，團隊另尋新藍海紅外線檢測，自己找出自己的路，相信這選擇是對的。

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中華電信董事長簡志誠出席中華立鼎法說會，他致詞表示，中華立鼎前身是中華電信研究所，2016年分割獨立，如今即將登錄興櫃，是「十年磨一劍」。

簡志誠說，中華立鼎以不可見光感測技術為核心，並在短波紅外線感測技術有所突破，對半導體檢測應用相當重要。

簡志誠表示，中華立鼎是中華電信藏在家裡的金雞，希望到資本市場，在資本市場的支持下，讓台灣產業應用做得更好。

中華立鼎指出，旗下面型感測器與線型感測器可廣泛應用於軍事國防、醫療保健、材料分類、食品飲料及光譜分析等領域。

受惠半導體檢測應用興起，中華立鼎近年營運穩健成長，2025年營收達2.57億元，年增近3成，稅後淨利6835萬元，每股純益6.7元。今年累計前4月營收2.01億元，稅後淨利8035萬元，每股純益7.07元。（編輯：張均懋）1150611