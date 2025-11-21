中華電展示3大智慧防災系統 強化防災韌性

（中央社記者江明晏台北21日電）提升防災韌性，中華電信今天宣布，展示3大智慧防災系統，以科技力量強化災害應變能力，例如，針對颱風孤島、海嘯與土石流3類災害，中華電研發智慧化避難疏散演算法，輔助縮短決策與執行時間。

隨著極端氣候事件頻繁發生，災害風險持續升高，社會對防災意識的重視日益提升，科技成為強化災害應變能力的關鍵力量。

中華電信透過新聞稿宣布，內政部消防署今天舉辦「災害防救科技成果展」，中華電信展出3項智慧防災技術與應用，中華電長期投入智慧防災領域，結合5G、AI、大數據與雲端技術，打造具備持續性與機動性的防救災系統，協助政府與民間建構韌性社會。

在防災教育方面，中華電信表示，運用5G專網、VR虛擬實境，打造「智慧防災教育整合系統」，透過建置救災訓練課程與防災體驗模組，推動8大訓練課程數位化，包過消防車暨救護車駕駛模擬訓練及跨域兵棋推演與影像整合平台，提供高擬真、多人協作的沉浸式訓練環境，提升災前教育與災中應變效能，打造智慧化、模組化的防災訓練。

在防災通報層面，中華電信表示，協助消防署建置「防救災訊息服務平台」，提供全國防救災機關與公共事業即時發布災害訊息，涵蓋地震速報、劇烈天候、疏離避難、水庫放水與土石流警戒等多類災害示警；平台並整合細胞廣播（CBS）、區域簡訊（LBS）、電視（35家）、廣播（126家）、數位看板（11家）、電話、傳真與簡訊等多元通報管道，支援有線電視頻道切換與電視跑馬燈，確保訊息快速傳達至民眾。

在避難決策支援方面，中華電表示，為協助消防署災害應變會議加速資料處理、減少人力負擔及輔助資源配置決策，中華電信導入生成式 AI與RAG（Retrieval-Augmented Generation）技術，打造AI智慧應用，包括災害應變簡報重點生成、簡報差異比對、會議音檔轉文字、文本翻譯及語意搜尋防救災知識庫等功能，針對颱風孤島、海嘯與土石流3類災害，研發智慧化避難疏散演算法，輔助縮短決策與執行時間，共計導入8項AI智慧應用。

中華電接續說，以海嘯避難為例，系統可依據溢淹潛勢地圖預估受影響人流數，結合避難收容處所距離與收容容量，自動進行人員收容配置，提供決策參考。（編輯：翟思嘉）1141121