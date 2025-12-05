中華電布局綠電 購買逾46億度再生能源

（中央社記者江明晏台北5日電）布局綠電，中華電信今天宣布，向天能綠電公司購買共計逾46億度再生能源，預計自2027年至2047年止，進行為期20年的綠電轉供，加速邁向2045年淨零目標。

中華電透過新聞稿表示，已具體承諾多項環境目標，包括2030年達成碳排減半、IDC機房100%使用再生能源、2040年達成RE100，以及2045年實現淨零排放等目標外，更通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）淨零減量目標審查，是台灣唯一承諾在2045年達成淨零的電信業者。

中華電信表示，以「科技減碳」與「再生能源」雙軸併進策略，推進相關減碳方案，本次的綠電布局，奠定2045年淨零排放的目標。

在「科技減碳」方面，中華電信導入先進技術，採行5G C-RAN架構、研發能源集中監控系統、AI分析調控網路設備用電與提升資料中心能源效率等作為。另一方面，除加速汰換老舊高耗能設備外，更布局IOWN全光網路，帶動多元創新網路服務與運用，同時鼓勵各單位推動節能與低碳技術創新，內部導入碳費基金制度，2024年共核定實施51案減碳環境友善方案，核准金額約新台幣7億元。

在「再生能源」方面，中華電信表示，除自建太陽能發電案場外，自2022年起陸續採購陸域風電與太陽光電，為滿足逐年提高再生能源的需求，此次規劃購買20年期綠電，年轉供電量約2.3億度電，預估自2028年起，年減碳量約10.9萬噸CO2e（二氧化碳當量）。

此外，中華電信表示，為滿足業務發展及機房用電量需求，將積極規劃購買離岸風電，以多元綠電布局，確保達成淨零排放等永續目標。

中華電信表示，自身碳排放量於2024年較2020基準年大幅減少20.9%，約16.5萬噸碳排，也遠超越原訂10.1%減量目標，同期營收大幅成長超過140億元，在展現營運績效成長同時，也襯托出與碳排脫鉤成效。

另一方面，中華電信帶動供應鏈推動低碳轉型。自2025年起，中華電要求逾3000萬以上採購案件需提供產品、服務碳足跡與溫室氣體盤查資訊，並規劃自2027年起需具備產品、服務、碳足跡第3方查證證書才能投標，建立低碳採購制度。（編輯：楊凱翔）1141205