中華電推Disney+方案 OTT用戶今年拚雙位數成長

（中央社記者江明晏台北15日電）中華電信攜手迪士尼推出Disney+方案，並在北、高兩地打造迪士尼主題門市；中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，深耕家庭市場，與迪士尼合作創造多贏模式，同時看好旗下OTT平台Hami Video用戶今年雙位數成長。

中華電信繼日前宣布與迪士尼共同為行動、寬頻、影視用戶推出Disney+優惠方案後，今天再宣布於北、高兩地打造迪士尼主題門市。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海、華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂，今天出席台北南區服務中心主題店揭幕。

胡學海表示，中華電信持續深耕家庭市場，與迪士尼合作為客戶創造多贏模式，除了以本土OTT Hami Video搭配Disney+內容，加上中華電信5G行動及固網寬頻網路品質，透過雙方資源的結合，持續擴大內容吸引力與用戶黏著度。

胡學海表示，中華電信目前旗下有影視雙平台MOD與Hami Video，兩者合計用戶數約300萬戶，MOD大概200萬戶左右，受限有線電視影響，今年客戶數策略以維穩為主；OTT市場仍有成長潛力，加上中華電持續引進重要運動賽事，今年目標設定為Hami Video用戶雙位數成長，期望平均每戶貢獻金額（ARPU）成長。

在內容策略上，胡學海表示，中華電信近年開始透過投資方式參與影視內容製作，自有投資的內容，會優先在中華電信平台上架，但透過文創基金等機制所投資的作品，並不一定要在中華電信平台獨家播出，只要具備市場性與擴散效益，也會評估到國際平台上架；他透露，中華電一直在努力「內容出海」，今年可望看到具體成果，市場不見得受限東南亞。

此外，中華電信投資大大寬頻，成為第二大股東。胡學海表示，單一投資個案不便評論，但業務發展過程，不排除雙方有合作空間。（編輯：張均懋）1150115