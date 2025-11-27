中華電擬投資本土衛星終端設備 盼形成衛星產業鏈

（中央社記者江明晏台北27日電）中華電信積極強化網路韌性，董事長簡志誠今天首度透露，除了代理衛星，中華電正評估投資本土衛星使用者終端設備（UT），希望可形成衛星產業鏈，導入台灣強大的電子製造能量，服務試驗成功後也能行銷世界。

中華電信今天舉辦「2025中華電信智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」頒獎典禮暨成果發表，響應全球AI技術急速發展，今年賽事全面升級，聚焦智慧文化、製造、醫療、環境、生活、交通與金融7大應用領域；同時增設「元宇宙應用特別獎」，今年共吸引263組、逾800人報名，創歷屆新高。

中華電信董事長簡志誠表示，5G加速器自2018年啟動以來，以大帶小、已成功吸引82家新創團隊加入，累計起來已協助取得資金超過新台幣10億元，並推動稜研、環球睿視等進入資本市場，兩家公司均在加速器陪伴及媒合下順利取得市場資金。

簡志誠表示，未來投資兩大重點一個是AI應用，一個是衛星使用者終端設備（User Terminal，UT），現在AI是一個不可避免趨勢，投資AI應用、智慧醫療、智慧生活都是中華電鎖定標的，投資衛星使用者終端也能貢獻網路韌性，希望可形成衛星產業鏈，服務試驗成功後，也可以行銷全世界。

簡志誠指出，目前全球主流UT製造商仍以美國與韓國業者為主，台灣雖具備強大的電子製造能量，但真正進入衛星終端設備供應鏈的廠商仍不多；目前中華電信已接觸5至8家本土廠商，涵蓋不同技術類型，希望能從中找到具備潛力的合作與投資對象。

他接續說，投資衛星使用者終端會鎖定海事、航空器、汽車及住家及企業端的應用，未來推廣衛星業務，使用者終端可優先使用國產設備，未來6G一定會有衛星元素，衛星是很重要的通訊媒介，希望透過韌性建設把服務帶起來，也希望台灣製造業力量可以進入供應鏈。

此外，在衛星布局方面，中華電信先前宣布，與美國Astranis衛星公司策略合作，引進其第3代MicroGEO衛星，強化台灣上空的衛星通信容量；簡志誠今天表示，合作衛星預計於今年底發射，最快明年第3季即可投入商用。

中華電總經理林榮賜表示，衛星快速發展，要把市場做大，衛星的通訊終端一定要先平價化，希望可以導入台灣力量降低終端，光纖、行動、衛星服務範圍廣，新應用將能帶動企業及消費客戶市場。（編輯：黃國倫）1141127