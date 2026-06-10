中華電攜手日本NTT 成立IOWN AI科技基金

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（中央社記者江明晏台北10日電）中華電信今天宣布，攜手日本電信電話株式會社NTT及國際策略夥伴，共同設立IOWN AI Fund科技基金，該基金將透過投資人工智慧（AI）時代的尖端技術，擴大IOWN（創新光學與無線網路）生態系並創造全新商機。

中華電信表示，總經理林榮賜帶隊出席在日本東京舉辦的基金成立記者會時指出，中華電信擔任IOWN AI科技基金核心營運夥伴之一，將投入資金、電信科技與集團橫跨全球的營運架構，發掘全球新創企業，加速推動具潛力的AI基礎設施與應用。

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中華電信指出，業界預期，未來AI基礎設施將從以大型公有資料中心為核心的架構，轉向整合中型邊緣資料中心在內的分散式架構，透過光通訊網路連接，建構高效且彈性調度運算資源的分散式全光AI資料中心。

中華電表示，IOWN AI科技基金的成立目的正是為掌握這些契機，透過廣泛投資IOWN相關技術為核心的尖端技術（包括光電融合、半導體、先進封裝、電力最佳化、分散式運算平台以及 AI 軟體與應用），加速驅動次世代IOWN AI基礎設施與產業基礎。

中華電說明，IOWN AI科技基金將於矽谷及東京設立營運據點，挖掘北美、亞洲與歐洲等全球潛力新創企業；截至目前，基金已受到來自日本、美國、台灣及亞洲等地區企業，包含參與IOWN Global Forum 的公司以及日本金融機構的關注。

中華電信董事長簡志誠表示，IOWN全光網路（All-Photonics Network, APN）具有極高速率、超低延遲的特性，能夠突破距離限制，加速終端應用落地。

簡志誠說，藉此特性，去年中華電信已實現全球首例跨國共演，讓台灣「官將首」文化登上日本萬博舞台，與日本「超歌舞伎」同台進行台日文化交流；今年4月底，更驗證將跨國IOWN全光網路運用於AI智慧城市及智慧醫療，實現AI算力跨國、跨地協作應用。

NTT社長島田明表示，隨著AI應用領域擴展至企業核心業務、代理式AI（Agentic AI）與實體AI（Physical AI），以推論驅動（Inference-driven）為核心的AI基礎設施正變得日益重要，將NTT長期深耕的光通訊與網路技術，與全球夥伴的尖端技術及優勢相結合，已是勢在必行，盼透過IOWN AI Fund，推進與具潛力的全球新創企業業務合作。（編輯：林克倫）1150610