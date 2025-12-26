中華電旗下親子數位平台 年度閱讀逾120萬小時

（中央社記者江明晏台北26日電）中華電信子公司智趣王打造的親子數位閱讀平台「FunPark童書夢工廠」，今天公布2025年度閱讀報告，平台年度累積閱讀時長突破7198萬分鐘，約120萬小時，年成長2.9%，顯示數位閱讀漸從「偶爾接觸」走向「生活日常」。

智趣王數位科技董事長林文智透過新聞稿表示，隨著行動與固網寬頻普及，及家庭多螢使用成為常態，電信產業競爭焦點逐漸從連線品質轉向服務價值，FunPark正是中華電信與智趣王數位科技合作，運用網路、雲端與帳務整合能力，延伸至內容服務與教育科技的重要案例。

廣告 廣告

年度閱讀報告顯示，使用者有68.5%來自家庭訂閱用戶，其餘31.5%則來自圖書館與校園，透過與公部門及教育體系合作，數位閱讀得以更低門檻進入家庭與教室，成為親子共讀與教學延伸的重要工具。

智趣王數位科技總經理單淑娟指出，今年的閱讀數據不僅反映用戶成長，也顯示FunPark已逐漸成為家庭與校園的固定使用服務。

報告進一步指出，FunPark的成長與家庭多裝置連網行為高度相關，平台支援手機、平板等多螢使用，讓使用者可在不同設備間自由切換，延長內容使用時間，同時整合電子書、有聲書、動畫與音樂於同一平台，提升使用深度與便利性。（編輯：張均懋）1141226