中華電法說／第三季5G滲透率達44.7% 行動客戶數市占逼近四成！輾壓對手

中華電信今日（11/6）召開法說會公布第三季營運成果。Q3合併營收為579.2億元，年增4.2%，創下自2017年以來的單季新高。營業淨利為121.0億元，年增6.4%，營業淨利率為20.9%，年增0.4個百分點。EBITDA為221.1億元，增加4.0%；歸屬於母公司業主之淨利為94.4億元，增加4.8%；每股盈餘1.22元，季減約7%、年增5%；營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘皆超越財測高標。

中華電信董事長簡志誠表示，延續上半年的卓越表現，中華電信第三季續展亮眼成績，包含營業收入、營業利益、淨利及每股盈餘等各項財務指標皆超越財測高標。第三季營收達579億元，創下自2017年以來的單季新高，展現強勁的核心業務及ICT服務成長動能。

中華電信總經理林榮賜指出，第三季電信核心業務穩居市場領導地位，5G表現卓越，5G用戶市占率達38.8%，行動客戶數市占率上升至39.4%，智慧型手機用戶5G滲透率達44.7%，皆較上季提升。受惠成功的升高速推動，固網寬頻ARPU年成長達23元，加上iPhone手機熱賣而帶動營收提升，進一步推升整體營收及獲利表現。強勁的核心業務成長，大幅度推升個人家庭事業群營收及獲利年增2.2%及11.4%。

第三季企業客戶事業群營收為189.1億元，增加7.4%，主要受惠於ICT業務中的IDC、雲端及資安服務強勁成長，營收年增達14.5%，展現新興服務的亮眼表現。惟傳統語音業務衰退，致整體稅前淨利年減5.1%。

國際電信事業群營收為23.3億元，減少1.9%，稅前淨利年減19.7%，本季表現受國際固網語音需求趨緩影響，導致整體營收與獲利較前期減少。但美國子公司因大型AI產業鏈專案持續挹注，營收年增達70%，東南亞市場亦表現亮眼，成功透過集團力量，將資安服務拓展至海外。

林榮賜指出，為加速AI成果的商用化，成立全新子公司「中華創智」，專注AI創新服務。同時，本季度子公司中華資安順利推動上市後，資拓宏宇也將完成掛牌。

此外，中華電信亦完成新台幣35億元的永續發展債券發行，用以推動生物多樣性及電動車相關計畫，展現中華電信在ESG實踐與淨零轉型上的長期承諾。

截至2025年9月底，中華電信行動電話客戶數為1,319萬，較去年同期增加1.3%。第三季整體行動服務營收為173.1億元，較去年同期成長3.3%；行動090月租型ARPU為562元，年增1.8%。寬頻客戶數為445萬，較去年同期增加0.6%；HiNet寬頻客戶數為378萬，較去年同期增加1.4%。第三季整體固網寬頻營收為116.8億元，增加3.2%，固網寬頻ARPU為810元，較去年同期增加3.0%。市話客戶數累積為870萬。

