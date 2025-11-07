中華電法說》連三季亮眼！Q3營收創八年新高 每股獲利1.22元

中華電信工會3日控訴陳玉珍介入公司員工升遷，並要求金門營運單位採取行動，保護員工權益和體制。(中華電信示意圖) 圖: 取自中華電信CSR粉絲團 (資料照)

[Newtalk新聞] 中華電信（2412）昨天（6日）公布自結之2025年第三季合併營運成果，合併營收為579.2億元，較去年同期增加4.2%；營業淨利為121.0億元，增加6.4%；EBITDA為221.1億元，增加4.0%；歸屬於母公司業主之淨利為94.4億元，增加4.8%；每股盈餘1.22元；營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘皆超越財測高標。

董事長簡志誠表示：「延續上半年的卓越表現，中華電信第三季續展亮眼成績，包含營業收入、營業利益、淨利及每股盈餘等各項財務指標皆超越財測高標。第三季營收達新台幣579億元，創下自2017年以來的單季新高，展現強勁的核心業務及ICT服務成長動能。我們對全年財務表現充滿信心，並將持續鞏固各事業領域的領導地位。」

總經理林榮賜指出：「中華電信第三季電信核心業務穩居市場領導地位，5G表現卓越，5G用戶市占率達38.8%，智慧型手機用戶5G滲透率達44.7%。此外，受惠成功的升高速推動，固網寬頻ARPU年成長達23元，進一步推升整體營收及獲利表現。強勁的核心業務成長，大幅度推升個人家庭事業群營收及獲利年增2.2%及11.4%。」

林榮賜指出：「企業客戶事業群於本季營收表現亮眼，主因ICT業務中的IDC、雲端及資安服務快速擴展，營收年增14.5%。國際業務部份，美國子公司因大型 AI 產業鏈專案持續挹注，營收年增達 70%，東南亞市場亦表現亮眼，我們也成功透過集團力量，將資安服務拓展至海外。」

林榮賜補充：「中華電持續引領AI創新，不僅AI相關專利數量穩居業界第一，近期更在AI City Challenge國際競賽榮獲第一名。為加速AI成果的商用化，我們也成立全新子公司中華創智，專注AI創新服務。同時，本季度子公司中華資安順利推動上市後，資拓宏宇也將完成掛牌。」

此外，林榮賜補充：「我們完成新台幣35億元的永續發展債券發行，用以推動生物多樣性及電動車相關計畫，展現中華電信在ESG實踐與淨零轉型上的長期承諾。這些策略性布局，結合我們日益擴展的國際版圖，彰顯中華電信致力於打造具前瞻性的基礎建設，為所有利害關係人創造永續價值。」

以下是中華電公布2025年第三季營運成績單：

合併營收579.2億元，較去年同期增加4.2%。第三季個人家庭事業群營收為351.8億元，增加2.2%，亮眼表現主要來自行動與固網寬頻的穩健成長，加上iPhone手機熱賣而帶動營收提升。此外，本年部分費用的節降也促使稅前淨利年增11.4%，進一步凸顯整體事業群的優異表現。

第三季企業客戶事業群營收為189.1億元，增加7.4%，主要受惠於ICT業務的強勁成長，營收年增達14.5%，展現新興服務的亮眼表現。但傳統語音業務衰退，致整體稅前淨利年減5.1%。

第三季國際電信事業群營收為23.3億元，減少1.9%，稅前淨利年減19.7%，本季表現受國際固網語音需求趨緩影響，導致整體營收與獲利較前期減少。

營業成本與費用

2025年第三季總成本與費用為458.2億元，較去年同期增加3.6%，主因銷貨收入及ICT業務營收增長導致相關成本增加，以及用人費用增加。

營業淨利與本期淨利

2025年第三季營業淨利為121.0億元，較去年同期增加6.4%。營業淨利率為20.9%，去年同期為20.5%。本期歸屬母公司業主之淨利為94.4億元，增加4.8%。每股盈餘1.22元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2025年9月底來自營業活動的淨現金流量為454.9億元，較去年同期減少8.6%。

2025年9月底現金與約當現金為235.4億元，較2024年9月底減少24.6%。

2025年第三季EBITDA為221.1億元，較去年同期增加4.0%。EBITDA margin為38.17%，去年同期為38.23%。

行動電話業務

截至2025年9月底，行動電話客戶數為1,319萬，較去年同期增加1.3%。第三季整體行動服務營收為173.1億元，較去年同期成長3.3%；行動090月租型ARPU為562元，與去年同期增加1.8%。

固網寬頻／網際網路業務

截至2025年9月底，中華電信寬頻客戶數為445萬，較去年同期增加0.6%；HiNet寬頻客戶數為378萬，較去年同期增加1.4%。第三季整體固網寬頻營收為116.8億元，增加3.2%，固網寬頻ARPU為810元，較去年同期增加3.0%。

固網語音業務，截至2025年9月底，市話客戶數累積為870萬。

