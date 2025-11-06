中華電第3季營運超越財測 5G滲透率達44%

（中央社記者江明晏台北6日電）中華電信今天表示，第3季營業收入、營業利益、淨利及每股盈餘均超越財測高標，5G用戶滲透率44.7%，除電信核心與企業業務表現亮眼，國際業務部分，美國子公司因大型AI產業鏈專案持續挹注，營收年增70%，資安服務也拓展至東南亞。

中華電信今天舉行法人說明會，第3季合併營收新台幣579.2億元，年增4.2%；營業淨利121億元，年增6.4%；稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）221.1億元，增加4%；歸屬於母公司業主淨利為94.4億元，增加4.8%，每股盈餘1.22元。

中華電董事長簡志誠表示，延續上半年的亮眼表現，中華電信第3季營業收入、營業利益、淨利及每股盈餘等各項財務指標，都超越財測高標，第3季營收579億元，創下自2017年以來單季新高，展現強勁的核心業務及ICT服務成長動能，對全年財務表現充滿信心，並將持續鞏固各事業領域的領導地位。

中華電總經理林榮賜指出，中華電信第3季5G用戶市占率38.8%，智慧型手機用戶5G滲透率達44.7%。此外，受惠升速推動，固網寬頻平均每戶貢獻金額（ARPU）年成長23元，推升個人家庭事業群營收及獲利年增2.2%及11.4%。

他表示，觀察企業客戶事業群，ICT業務中的IDC、雲端及資安服務快速擴展，營收年增14.5%；國際業務部分，美國子公司因大型AI產業鏈專案持續挹注，營收年增達70%，東南亞市場也表現亮眼，並透過集團力量，將資安服務拓展至海外。

林榮賜補充，中華電信持續引領AI創新，不僅AI相關專利數量穩居業界第一，近期更在AI City Challenge國際競賽獲第1名，為加速AI成果的商用化，也成立全新子公司「中華創智」，專注AI創新服務。同時，中華電子公司中華資安順利推動上市後，資拓宏宇也將完成掛牌。

此外，中華電完成35億元的永續發展債券發行，用以推動生物多樣性及電動車相關計畫。（編輯：楊蘭軒）1141106