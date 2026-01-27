中華電簡志誠營運按3讚 繼續布建海地星空

（中央社記者江明晏台北27日電）中華電今天舉行尾牙，董事長簡志誠為營運按3個讚，分別為營收創高、ESG成果、網路韌性，今年將持續「海地星空」布建，高軌衛星ST-5預計明年提供服務，中華電與美國Astranis合作打造台灣首顆專屬衛星，今年第3季也將投入營運。

中華電信今天舉行年度尾牙，以「海地星空、韌性前行」為主題，席開96桌，歷任前董事長毛治國、呂學錦、謝繼茂、郭水義等今天均出席。

中華電信董事長簡志誠今天致詞時表示，為中華電員工和營運按下3個讚，第1讚，去年營收、獲利創高標，且營收新台幣突破2360億元創新高。第2讚，中華電不僅賺錢，還做了許多ESG，例如8年種樹15萬棵，目前進行已完成將近一半。第3讚，去年7月、9月連續有颱風橫掃南部，導致基地台災害慘重，復原非常花時間，感謝網路資訊團隊和各營運處合作，動員3000至4000人，讓手機網路都暢通，也透過低軌衛星支援韌性，並讓其他業者漫遊。

中華電信2025年營收創新高，全年合併自結營收新台幣2361.1億元，年增2.7%，歸屬於母公司業主淨利386.9億元，年增4%；累計每股盈餘4.99元，年增4%，也刷新8年紀錄。

簡志誠也特別提到，中華電持續布建「海地星空」，中華電國際海纜投資14條、國內海纜10條，行動網路覆蓋率極高，山頭微波訊號都重新點亮。低軌衛星部分，中華電OneWeb在台灣已經布建770個下車點，並持續與AWS、Space X、Telesat接觸，中軌衛星SES已提供服務，高軌衛星ST-5明年將提供服務，中華電與美國Astranis合作打造的台灣首顆專屬衛星，今年第3季也要提供服務，持續強化網路韌性。

簡志誠總結指出，中華電今年目標要持續「穩穩前行」，第一，營收、獲利要穩。第二，韌性穩。第三，信任穩。至於要怎麼做到，他再度重申「一切從簡」，達標才是最重要的。

中華電信總經理林榮賜說明，中華電旗下有投資52家公司，包含23家子公司，去年有新增2家上市公司，包括中華資安和資拓宏宇，持續打造千金金雞，未來將以數位韌性、智慧驅動、永續未來，持續推動資通訊成果。（編輯：張若瑤）1150127