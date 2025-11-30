中華電董事長送大禮 明年加薪3900元、再多4天假

中華電董事長簡志誠。（圖／工商時報顏謙隆攝）

中華電信30日舉辦集團結婚活動，董事長簡志誠公開表示明年加薪，且要加發一次性獎金。

簡志誠說，2025年年初中華電信已經加薪2,400元，2026年的1月2日開始，要再加薪2,400元，且交通津貼再增加1,500元，不僅如此，即將在12月董事會再爭取一次性獎勵金至少1.5萬元。

此外，簡志誠也表示，從2026年開始會增加兩個假，讓大家可以調適身心，包括明年要設立身心調適假三天，然後生日也可以放一天假，原本事假七天只有前面五天有薪水，明年把它變成七天都有薪水，家庭照顧假七天都有薪水，由於公司有很多新人剛進來都沒有特休假，特別在第一年把低於三天特休的同仁的特休假給予三天特休假。簡志誠強調，推動這些福利都是要讓中華電信員工幸福感滿滿。

