中華電衛星拚億元規模 pre-6G業務營收估百億

（中央社記者江明晏台北3日電）展望2026年，中華電信表示，隨OneWeb與SES衛星於2025年啟用，Astranis衛星將於2026年下半年加入營運，帶動衛星業務邁向億級規模成長，中華電積極拓展pre-6G商機，涵蓋AIoT、衛星及大數據等服務，相關業務2026年估可創造新台幣百億營收。

中華電信今天舉行法人說明會，公布自結2025年第4季財報，合併營收新台幣656.5億元，年增0.5%，歸屬於母公司業主淨利92.9億元，年增3.2%；每股盈餘1.2元。

中華電2025年營收2361.1億元，年增2.7%；歸屬母公司業主淨利為386.9億元，增加4%；每股盈餘4.99元。

中華電董事長簡志誠表示，2025年第4季營收創近十年同期新高，全年營收成長2.7%，刷新歷史紀錄，營運受惠核心事業穩健成長，以及資通訊版圖持續擴張，推升全年每股盈餘4.99元，創8年新高；第4季每股盈餘1.20元，也創同期十年新高。

展望2026年，中華電總經理林榮賜指出，中華電信將持續強化技術能量，隨著OneWeb與SES衛星於2025年正式啟用，Astranis衛星將於2026年下半年加入營運，強化中華電信衛星布局，帶動衛星業務邁向億級規模成長。同時，中華電信積極拓展pre-6G商機，涵蓋人工智慧物聯網（AIoT）、衛星及大數據等服務，預期相關業務於2026年可創造合計超過新台幣百億元的營收。

永續方面，他表示，中華電第4季簽署為期20年的46億度企業綠電長約採購協議，加速邁向2045年淨零藍圖。

中華電指出，去年第4季個人家庭事業群營收395.4億元，增加5.9%，主要來自行動與固網寬頻的穩健成長，加上iPhone手機熱賣而推升整體營收，本季因提列最後一批3G設備減損，以及前年同期一次性認列較高的政府補助收入，致整體稅前淨利微幅年減0.3%。

中華電說明，第4季企業客戶事業群營收220.2億元，年減7.9%，主因本年度多數大型專案已於前3季完工認列所致；此外，稅前淨利受前述3G設備減損影響而年減4.5%。值得一提的是，企業客戶群在行動及固網寬頻業務，以及衛星服務方面均展現強勁的成長動能。

去年第4季國際電信事業群營收為25.6億元，年增2.5%，稅前淨利年增1.8%，中華電指出，主要受惠國際IDC服務需求強勁及漫遊收入提升，其中東南亞市場營收在新加坡及泰國建廠專案順利完工推動下，年增幅達12%。此外，SJC2及Apricot兩條國際海纜完工啟用，進一步帶動固網業務成長2.2%。（編輯：楊凱翔）1150203