中華電設數位繪本獎 (圖)

好熱的立冬！多雲到晴迎風面偶雨 下週颱風恐撲台｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播張倍滋。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
糖友自我血糖監測不能少 專家教你不痛測法
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】控制血糖值在正常的範圍，是糖尿病患必須做好的自我照顧，但是，很多患者因為怕互傳媒 ・ 10 小時前
獨家／運將「紅線下客」挨撞...後照鏡殼飛走！ 肇事者反飆罵
獨家／運將「紅線下客」挨撞...後照鏡殼飛走！ 肇事者反飆罵EBC東森新聞 ・ 8 小時前
台灣豬是「外交神隊友」 林佳龍籲共同守護防疫成果
即時中心／顏一軒報導外交部長林佳龍今（8）日在社群平台發文表示，台灣豬不僅是國人日常飲食的重要來源，也是「外交神隊友」。看到豬瘟疫情獲得控制，台灣豬正式重返市場，他和所有國人一樣高興，也呼籲出入境旅客務必遵守規定，切勿攜帶違禁肉製品入境，共同守護全體國人的防疫成果。民視 ・ 8 小時前
恐怖情人! 男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕
社會中心／洪巧璇、談駿豪 台北報導又是恐怖情人！台北市警方獲報，有間生活百貨的老闆娘遭男友持刀恐嚇，警方不敢大意，持盾牌到場，救出被害人，並將嫌犯依家暴現行犯逮捕，事後警方調查，原來是嫌犯要向女友討錢未果，雙方才會爆發口角。獲報發生持刀傷人事件，警方不敢大意，火速跳上機車，沿路鳴笛，趕抵現場，一輛救護車早已在門口等候，情況十分危急。員警vs.嫌犯：「我跟你講你現在是家暴現行犯，因為你有持刀恐嚇你同居人這位小姐的一個行為。我沒有傷害她喔 。沒關係，你去跟法官講。」面對危險人物，警方大陣仗，持盾牌將被害女子救出，但嫌犯被逮捕後，還想狡辯，說自己沒有傷害他女友，但附近鄰居都看在眼裡。附近鄰居：「他剛拿刀威脅，有拿著刀子，他跟他同居人在一起，警察拿槍拿盾牌在後面，他這個好像已經犯了好幾次了，1、2次了，這次比較嚴重啦。」恐怖情人！男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕（圖／民視新聞）民視記者洪巧璇：「警方獲報這處公寓有住戶發生家暴事件，馬上派遣警力趕抵現場，當場就把一名持刀的男子逮捕，帶回派出所。」巧合的是，事發地點剛好就在日前信義豪宅雙屍案的正對面。根據了解，李姓嫌犯因為缺錢花用，就在8號下午1點多，跑到葉姓女友開的生活百貨跟對方討錢，進而發生口角，嫌犯一氣之下，拿起店內的折疊刀揮舞，兩人拉扯的過程中，造成葉姓女子右手臂擦傷。附近鄰居：「他是去賭喜歡去賭，最近越賭越...。」恐怖情人！男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕（圖／民視新聞）信義分局三張犁派出所副所長李俊良：「索要金錢未果進而衍伸口角糾紛，全案依恐嚇傷害，家暴現行犯將李男逮捕。」借錢未果竟朝女友揮刀，未來也得要好好檢視，眼前是愛人，還是恐怖情人。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：恐怖情人！男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕 更多民視新聞報導北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露屏東女警上廁所見「不明反光」！竟是同仁偷拍下場慘了民視影音 ・ 5 小時前
台日韓交流賽》張趙紘雙安包辦3打點率桃猿勝金鷲 宋家豪返鄉投球8顆中繼1局
桃園亞洲職棒交流賽，中職樂天桃猿張趙紘單場擊出2支二壘安打，包含5局下的追平安和7局下的致勝安，個人囊括全隊的3分打點，終場就以3：1逆轉日職東北樂天金鷲，延續「下剋上」氣勢。5局下2人出局、二壘有人，張趙紘從蕭齊手中敲出中、左外野平飛安打，護送許賀捷跑回追平分，讓比賽以1：1重新開始。張趙紘和蕭齊同屆，高中時分屬平鎮高中和穀保家商，雖然2隊時常對戰，但張趙紘指出，蕭齊過去較少先發，所以不常打到他的球，「他會後面幾局才上來，我們就在旁邊觀察，他的球種和變化球怎麼跑，今天抓到他變速球丟到失投位置。」7局下張趙紘更是棒打東北樂天一軍牛棚主力藤井聖，而且一樣是在2人出局後，敲出適時的二壘安打，一棒帶有2分打點，他回憶過去只要2人出局，遇到壘上有人的情況很容易三振或打不好，「今天有將之前的經驗紀錄下來去調整，讓自己專注打一顆球。」另外，效力東北樂天的台灣投手宋家豪此役也在家鄉登場獻技，6局下中繼只用8球就下班，帶有1次三振，最快球速151公里，他透露日職賽季結束後，還是有維持基本訓練，也丟過一次Live BP。 今天是宋家豪繼2023年經典賽以來，相隔2年多再度於台灣投球出賽，他說感受到12強麗台運動報 ・ 8 小時前
曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
曾沛慈出道18年，昨（11╱8）首攻北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，她穿白色禮服坐在花朵鞦韆上以〈搶先看〉華麗登場，吸引逾4000名歌迷朝聖，音樂人老公Peter也坐在台下應援，唱完〈關於愛這件事〉後她與觀眾打招呼，還說：「讓我冷靜一下，我手在抖。」太報 ・ 4 小時前
產業隊長: 記憶體超級大循環 會一直往上往上走
記憶體產業受惠結構性供給不足，美光高階記憶體報價2天翻一倍，日商更祭出限購令，讓近來記憶體報價漲勢如同野火燎原。財經週日趴來賓-產業隊長張捷表示，記憶體超級大循環就一直往上往上，到明年第一季一直漲。產業隊長張捷表示，記憶體股價就像變了心的女友一樣，不會再回頭了!第四季整個包括從海力士、南亞科的法說都認為，第四季跟明年第一季的記憶體就是一直一直在往上，就是個超級大循環。那很多人擔心記憶體股價會不會像之前航海王的複製版泡沫化了!張捷表示，記憶體已經不是過去的景氣循環產業，會超越以前，產業循環不會休息會一直上。張捷還表示，記憶體選股策略有口訣，買上不買下，為什麼?很簡單，就是模組廠要比誰的庫存多，就像威剛、十銓庫存算多，倉庫有貨拿出來賣，可是你賣完了庫存之後，明年第一季你就要買貴的了，只能賺加工的費。可是上游不一樣，像美光、南亞科，它的生產成本是不變的，甚至是群聯，所以上游的生產成本固定，記憶體一直在漲價，這個獲利會無限的想像。綜合報導原文出處：週日趴(影)／產業隊長: 記憶體超級大循環 會一直往上往上走 更多民視新聞報導黃仁勳還在台南！與台積電餐敘大啖牛肉爐 畫面曝光創歷史單月新高！ 財政部：台灣10月出口618億美元「年增近五成」黃仁勳今年四度訪台！台南購買3美食 這一項來頭不小民視財經網影音 ・ 1 天前
喝酒鬧口角好友反目揮刀狠刺腹 送醫幸無生命危險
台中大里區的私人宮壇今（8）日下午發生一起刺傷案，一名年約57歲的賴姓男子與61歲李姓友人爆發爭吵，左下腹遭水果刀刺傷，已送往醫院搶救，沒有生命危險，嫌犯也主動到案接受警方偵訊。事發在8號下午四點多，台視新聞網 ・ 8 小時前
阿罩霧草地音樂會湧人潮 參山處打造霧峰秋日慶典盛會
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】中臺灣霧峰的立法院民主議政園區於今、明（11月8、9日）兩天化身為音樂與光互傳媒 ・ 8 小時前
桃猿交流賽打序出爐 古久保笑稱給林立「有趣任務」
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）桃園亞洲職棒交流賽今天是「樂天內戰」，中職樂天桃猿與日職樂天金鷲交手，桃猿隊總教練古久保健二期許打序中的球員明年能有機會站穩先發，林立不會出賽，笑說可能有「有趣任務」。中央社 ・ 13 小時前
再生能源設備汰換危機！智慧拆解技術「零水零熱」破解13萬片回收困境
颱風重創南台灣光電板與風機，廢棄量驚人！台灣研發智慧拆解技術，光電板100%回收再利用，避免環境污染。風機葉片回收技術也取得突破，纖維與樹脂可完全再利用，大幅降低碳排放量。隨著再生能源設備量體增加，回收機制需更完善因應未來挑戰。這些創新為再生能源產業帶來永續發展新契機！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
【2025臺灣醫學週】政府育才、優化服務環境 推動智慧醫療
記者郭曉蓓／臺北報導 總統賴清德昨日出席「2025臺灣醫學週─臺灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」時表示，政府為了打造「健康臺灣」，明年度健保總額將達到9883青年日報 ・ 4 小時前
陪同蕭美琴赴歐洲議會 駐歐代表謝志偉設宴款待各國政要：台灣樂意分享經驗
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，在位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會舉行，副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，應邀出席峰會並發表演講後，我國駐歐盟暨比利時代表謝志偉晚間設宴款待來自多國的國會議員及外交使節，擔任IPAC台灣共同主席的民進黨立委范雲也與會。據轉述，謝志偉表示，作為長期抵禦中國威脅的島嶼，台灣樂意與世界分享自身經驗，包括如何在不流血......風傳媒 ・ 8 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
台塑睽違7年再辦運動會 前總裁王文淵來了
台塑睽違7年再辦運動會 前總裁王文淵來了EBC東森新聞 ・ 9 小時前
東京京王井之頭線工地冒大火 部份路段停駛民眾哀嚎
8日上午，日本東京三鷹市京王井之頭線井之頭公園站附近驚傳發生火災，當局出動21輛消防車撲滅大火，部分路段也因意外暫停服務。中天新聞網 ・ 10 小時前
水星將逆行射手！命理師示警：人際溝通易有誤會 12星座週運一次看
牡羊座本週要學會放慢腳步。水星逆行將影響出行、考試與文書運，容易一時衝動而犯小錯。木星逆行則讓你思考家人或住處的議題，也可能想搬家或重新整理生活空間。記得別急著做決定。金牛座本週財務與合作將成為焦點。有人可能延遲付款或出現帳務誤會。水星逆行在第八宮，請確...CTWANT ・ 7 小時前
柯志恩體驗虱目魚文化 嚐美食也欣賞海岸風光
記者吳文欽／高雄報導 高雄市海洋局辦理的「大海開吃」活動，八日從彌陀漁港起跑，國民黨…中華日報 ・ 13 小時前
久違辦大型演唱會！曾沛慈登北流「唱到手在抖」轉型唱跳歌手
歌手曾沛慈在北流舉辦久違的大型演唱會，為粉絲帶來一場精彩的音樂饗宴。她以優雅的白紗裝扮坐在花朵鞦韆上華麗登場，整場演出涵蓋快歌、抒情歌曲，展現全方位的音樂實力。曾沛慈坦言自己唱到手都在顫抖，同時透露這場演唱會早在專輯籌備階段就已開始策劃，就是要給歌迷一個重大驚喜。TVBS新聞網 ・ 4 小時前