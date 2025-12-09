中央社

中華電贊助全球IEEE會議 (圖)

全球通訊領域指標性國際會議IEEE GLOBECOM 2025在台北國際會議中心開幕，中華電信以最高等級贊助，今年以「永續通訊與無所不在的智慧」（Sustainable Communications for Ubiquitous Intelligence）為主題，共同探討6G前瞻技術與AI智慧應用。（中華電提供）

中央社記者江明晏傳真 114年12月9日

