中華電辦Disney+指定方案飛美國享寵粉行程 凱擘攜韓國KT啟動AI數位服務

記者李鴻典／台北報導

中華電信繼日前宣布與迪士尼共同為行動、寬頻、影視用戶推出Disney+專屬優惠，今(15)日再宣布於北高兩地打造迪士尼主題門市即日起開放粉絲朝聖，活動亦同步公開申辦指定方案即可參與滿滿迪士尼抽獎好禮。中華電信個人家庭分公司總經理胡學海與華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂，連袂出席台北南區服務中心主題店為該活動揭開序幕。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海(左)與華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂(右)，連袂出席台北南區服務中心主題店。（圖／中華電信提供）

Disney+是華特迪士尼公司旗下的旗艦級直營串流服務，擁有迪士尼（Disney）、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）、國家地理（National Geographic）和Hulu等六大品牌強檔內容，提供適合所有觀眾收看的經典故事和獨家原創作品。

即日起，中華電信用戶訂閱指定方案，可盡情欣賞Disney+多元品牌故事與亞太在地內容。訂閱戶絕不能錯過的精采片單，包括話題不斷的現象級迪士尼強檔動畫《動物方城市》與《動物方城市+》等系列作品，以及未來陸續上線精彩可期的院線強檔電影；此外，由玄彬、鄭雨盛主演的年度大作《韓國製造》即將迎來大結局，該劇一開播即衝上台灣、韓國連日霸榜Disney+ 收視第一；在台北電影節試映即獲好評的《凶宅專賣店》，集結金鐘視帝李銘順、范少勳及金馬新人陳姸霏主演。自2021 年起，華特迪士尼公司開始在亞太地區為 Disney+ 製作原創內容，至今已在平台上推出超過155 部包括日劇、韓劇以及日本動漫等亞太原創作品。

中華電信邀消費者一同感受迪士尼歡樂氛圍，於北高兩地打造迪士尼主題門市，即日起開放粉絲朝聖，包括於台北南區服務中心店外設置《動物方城市+》大型布景，店內還有魔法師米奇及《冰雪奇緣》艾莎與安娜大型公仔的沉浸式拍照體驗區；高雄服務中心則於店外有包括米奇與布魯托的大型布景與大家相見歡，店內同樣充滿各式迪士尼元素布置，提供喜愛迪士尼的朋友盡情合影打卡。

中華電信於北高兩地打造迪士尼主題門市，包括於台北南區服務中心店外設置《動物方城市+》大型布景。（圖／中華電信提供）

現申辦精采5G方案或HiNet光世代速在必行、MOD家速方案，指定用戶首年即可以每月不到75折的優惠價加購Disney+高級方案（原價335元/月）；中華電信用戶訂閱Hami Video電視運動館或影劇館+，同時搭配Disney+高級方案，合約期間可年省逾2千元。此外，為讓客戶能夠親自體驗迪士尼魅力，即日起於指定實體門市申辦Disney+指定方案可加碼獲得中華電信獨家圖樣的Disney磁吸手機支架，精選 20 款經典 IP 圖樣隨機贈送，帶來驚喜體驗(數量有限，送完為止)；至3/31前於中華電信全通路申辦，皆可參加「中華電信 | Disney+ 豪禮總動員—獨家旅行好禮登錄抽」活動，並於4/22前至活動網頁完成抽獎序號登錄，皆有機會免費飛美國洛杉磯享三天迪士尼專屬寵粉行程、免費飛日本東京暢遊迪士尼樂園，以及獲得迪士尼旅行用品大禮包。

中華電信於台北南區服務中心打造迪士尼主題門市，店內設有包括《冰雪奇緣》艾莎與安娜大型公仔的沉浸式拍照體驗區。（圖／中華電信提供）

凱擘大寬頻看準市場趨勢，宣布與具備深厚數位媒體與AI技術實力，同時也是韓國電信業龍頭的韓國電信（KT Corporation，簡稱KT）展開跨國合作，1月15日舉行策略合作備忘錄簽署記者會，正式啟動在數位內容、人工智慧應用與智慧家庭等多元領域合作。

韓國電信（KT）是韓國最具規模與影響力的綜合型資通訊集團之一。KT以電信服務為核心，事業版圖橫跨媒體、人工智慧（AI）、雲端、資安、金融與不動產等領域，媒體事業為KT近年重點發展方向之一，旗下涵蓋IPTV「Genie TV」、衛星電視「kt Skylife」、有線電視「kt HCN」，以及內容製作與投資單位「kt Studio Genie」與kt ENA。KT積極投入原創內容製作與國際合作，代表作品包括《非常律師禹英禑》、《綁架之日》、《白晝之月》、《偶像瘋子》、《善良的女人夫世彌》、《你的味道》等，並與Netflix、Amazon Prime Video等全球OTT平台合作，拓展海外市場。未來會和凱擘大寬頻合作，提供其自製的原創影視內容，可望於台灣大哥大MyVideo平台上架，雙方也將在節目規劃、行銷推廣等層面進行合作，共同尋找符合市場需求的商業模式。

雙方正積極評估人工智慧技術的整合應用，包括將KT在語音辨識、智慧推薦、對話式AI等領域的技術經驗，導入凱擘大寬頻現有平台與服務。透過AI應用，期望進一步優化用戶互動體驗、提升服務效率，並為未來智慧家庭與數位服務發展創造更多可能性。

除在數位內容與AI應用的合作，凱擘大寬頻也將與KT攜手導入其具代表性的Soundbar機上盒，主打「一機整合」的家庭娛樂概念，可同時提供Netflix、YouTube、MyVideo、HBO Max、Disney+等主流OTT平台內容，並搭載國際知名音響品牌Harman Kardon設備，支援Dolby Atmos高品質音效，以及強化人聲清晰度的Voice Boost功能，讓消費者在日常客廳環境中，也能享有更具包覆感與層次感的聽覺感受。此款產品亦曾榮獲iF設計獎與Red Dot設計獎，兼顧科技整合與居家美學設計，為凱擘用戶帶來全新的智慧家庭影音體驗。

隨著「打造劇院級影音體驗」成為消費者升級居家寬頻服務的重要關鍵及驅動力，中嘉寬頻透過新聞稿表示，持續深化服務內容與使用體驗，落實為消費者提供更高價值、具差異化的寬頻服務，陸續引進各式OTT平台，同時積極布局差異化影音服務，攜手國際大廠推出全台唯一搭載Bang & Olufsen音訊設計的「SoundBox劇院串流盒」，由於高度貼近現代家庭收視行為與使用習慣，上市首年即熱銷數萬台，帶動整體寬頻營收年增近四成，成為有線寬頻市場發展中備受關注的亮點。

中嘉寬頻全台唯一搭載Bang & Olufsen「SoundBox劇院串流盒」全年累積熱銷數萬台，推升寬頻營收年增近四成。（圖／中嘉寬頻提供）

隨著農曆新年將近，居家娛樂與親友團聚需求持續升溫，中嘉寬頻搶攻年節檔期，主打高速光纖網路結合劇院級影音體驗一次到位的整合方案，月付$999起，即可暢享1G光纖飆網，並免費使用價值2萬元的SoundBox劇院串流盒，內建的Android TV™系統，可自由下載各式正版影音串流服務，最高支援4K UHD超高畫質、HDR、杜比視界(Dolby Vision)及杜比全景聲(Dolby Atmos)；選搭指定資費，再請你看三年Disney+ 高級方案(原價$335/月)，輕鬆飽覽Disney+ 六大旗艦品牌內容，包括迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理以及綜合娛樂品牌Hulu等電影和節目。

