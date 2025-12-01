中華電連5年加薪！明年每位員工加薪3900元

▲中華電信舉辦集團結婚活動，董事長簡志誠宣布，預計明年再調薪新台幣2400元、增加交通津貼1500元。（圖／中華電信提供）

[NOWnews今日新聞] 中華電信11月30日舉行集團婚禮，董事長簡志誠出席活動時，中華電信是幸福企業，已規劃明年加薪方案，宣布預計明年加薪新台幣2400元、交通津貼從原來的1000元，變成2500元，而這也將是中華電將至少連續5年加薪。

中華電信集團婚禮，共有72對新人參與，衛生福利部常務次長莊人祥擔任證婚人，中華電信董事長簡志誠及總經理林榮賜擔任主婚人，中華電信工會理事長鄧克亷及中華電信職工福利委員會主委鄭文暹擔任介紹人，中華電信也特別贈送每對新人一年的「光世代家庭幸福組合套餐」及新台幣1萬元紅包作為賀禮，為婚禮增添喜氣。

簡志誠致詞時表示，近期將向董事會爭取加發至少1萬5000元一次性激勵金之外，明年還要設立身心調適假3天、生日假1天；事假14天也從前5日給薪外，提升為前7天都有薪水；並從7天有薪水家庭照顧假，再增加7天無薪照顧假。

