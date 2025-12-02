中華電關懷弱勢 發表共創AI畫作

（中央社記者江明晏台北2日電）在12月3日國際身障日及12月5日國際志工日前夕，中華電信今天發表「馨心學堂」近千幅身障講師與偏鄉長者的共創AI畫作，以科技助力縮減數位落差。

中華電信今天舉行「數位賦能 創馨共生年度分享會」，董事長簡志誠表示，中華電信積極運用科技力協助弱勢族群接軌數位時代，中華電僅2025年就投入志工達4245人次、從北到南執行超過300個專案、服務受益達11.5萬人次的偏鄉孩童、長者及其他族群。

簡志誠強調，「馨心學堂 — Taiwan Senior Heart School」是中華電信長期研究後推出的企業ESG，先以數位能力培訓身心障礙講師，再讓他們與中華電信企業志工一起走入社區服務長輩，通過AI用自己的生命故事和數位陪伴，跟長輩彼此成就圓滿，攜手用畫作點亮彩色人生。

簡志誠說，AI雖然帶來就業市場的挑戰，但也創造新的機會，中華電信長期重視勞動部所推動的身障者職場合理調整，從民國98年起與淡江大學視障資源中心合作，創立「Eye社會創新客服中心」成立與營運，培養海內外超過235個視障客服人員。

此外，中華電信表示，也透過馨心學堂強化長輩的數位公民素養，設計「防詐騙」、「假新聞」、「訊息查證」跟「AI使用倫理」等課程，並與Google和Meta在台灣本地的服務連結，像是遇到假新聞、廣告、還有詐騙訊息引導長輩用AI先初步查證，並連結警政APP和視訊報案教學。（編輯：黃國倫）1141202