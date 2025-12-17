中華電首度合作Disney+ 力求眼球經濟極大化
（中央社記者江明晏台北17日電）中華電信今天宣布，首度與迪士尼合作，聯手推出Disney+行動、寬頻影視方案，是否進一步合作有待觀察，此舉顯示電信業者進軍OTT市場，除了以本土業者之姿經營自有平台，也積極擴大與國際OTT平台的結盟，力求眼球經濟極大化。
中華電信今天宣布，首度與迪士尼合作，為行動、寬頻、影視用戶推出Disney+專屬合作方案，申辦5G方案或HiNet光世代、MOD家速方案，指定用戶首年可以每月不到75折的優惠價加購Disney+高級方案。中華電信指出，用戶訂閱Hami Video電視運動館或影劇館，同時搭配Disney+高級方案，合約期間可年省新台幣逾2000元。
值得注意的是，台灣大多年前在Disney+登台時洽談獨家合約，但近期已改為非獨家合作關係，中華電信與Disney+首度合作，後續動向有待觀察。
業界分析，中華電過去與Netflix採獨家合作，如今也不具獨占性，可以確認的是，中華電持續擴大國際影視平台合作，除了以本土業者之姿經營自有平台Hami Video，也積極擴大與國際OTT平台的結盟，力求眼球經濟極大化。
迪士尼全球業務範疇多元，Disney+為旗下直營串流服務，擁有迪士尼（Disney）、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）等IP內容，2021年起華特迪士尼開始在亞太地區為Disney+製作原創內容，至今已在平台上推出超過155部亞太原創作品，包括日劇、韓劇以及日本動漫等。（編輯：林家嫻）1141217
其他人也在看
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
中國截斷台灣10條海底電纜？網傳恐斷網 查核中心說明實際情況
近期社群平台流傳一則訊息，稱台灣的國際海底電纜已被中國暗中截斷了10條，幾乎導致對外網路中斷，並附上一張顯示多條海纜呈現「紅色」異常的圖片。然而，經查核中心確認，該傳言不實，目前台灣共有15條國際及10條國內海纜，其中通報異常的僅有4條國際海纜及1條國內海纜，均有備援線路可用，對國內與對外網路通訊影響有限。查核記者追溯傳言中所搭配的圖片，發現其來源為民間開發......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 23
一卡通真的發錢了！iPASS MONEY下載破330萬 2步驟爽拿1500元
一卡通公司宣布，旗下 iPASS MONEY APP 下載數正式突破 330 萬，已成為不少民眾日常轉帳、消費與繳費的重要工具。為回饋用戶支持，一卡通推出限時回饋活動，即日起至 2025 年 12 月 31 日，只要完成指定設定，最高可領 1500 元回饋。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
Google翻譯導入Gemini！告別直譯、還能像Duolingo一樣打卡學外語：4步驟教學一次看
Google 翻譯引進 Gemini 模型，顯著改善翻譯精確性及自然度，並推出即時翻譯 Beta 版，支援超過 70 種語言與各式耳機品牌使用。數位時代 ・ 1 天前 ・ 1
iPhone鬧鐘竟「自動靜音」 內行人：關閉1功能即可
近日有iPhone用戶反映，手機內建鬧鐘出現「畫面顯示響鈴、實際卻無聲」的異常狀況，導致多人錯過重要行程。有用戶因此延誤航班、考試，甚至影響工作出勤，引發大量使用者焦慮與討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
不用下載Line Pay Money！ 透過「這方法」不僅能繳費 也能轉帳給好友
不用下載Line Pay Money！ 透過「這方法」不僅能繳費 也能轉帳給好友EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
我吃了什麼？網友驚覺前天晚餐忘光光 醫師警告「恐是手機失智症」：這10項自我檢測
現代人幾乎無法離開智慧型手機，但日本專家警告，長時間、無節制使用手機，恐導致大腦記憶混亂、思緒疲勞，甚至出現所謂的「手機失智症」。這種現象最常見的表現之一，就是連前天晚餐吃什麼都想不起來，引發網友熱烈討論與共鳴。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 2
蘋果被看光！iOS內部代碼流出 40款新品浮上檯面 折疊機發表時間曝光
蘋果每年推出新產品，向來都是全球果粉關注的焦點。近日，蘋果 iOS 26 的程式碼疑似遭外流，導致公司內部多項尚未公開的產品與研發計畫提前曝光。外媒《MacRumors》報導指出，除了 iOS 26 的新功能外，還有大量硬體相關代碼一併流出，經整理後發現多達40款未發表新品，進一步印證了外界長期流傳的多項傳聞。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
iPhone鬧鐘常沒響？一票人被害慘 內行揭「關閉1功能」秒解決
《紐約郵報》（New York Post）報導，美國用戶喬迪（Brett Chody）抱怨，自己因為iPhone鬧鐘無聲作動，錯過了清晨飛往芝加哥的班機。她在TikTok上分享經歷，指鬧鐘畫面顯示正在響鈴，但手機卻完全沒有聲音，直到她自行醒來才發現，鬧鐘已靜默運作了長達2小時。該影片迅速累積...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
蘋果iOS 26開發版洩漏 數十款未發表新品遭曝光：折疊iPhone、Air Tag2、AI眼鏡等蓄勢待發
科技媒體《MacRumors》周一 (15 日) 報導，一台搭載 iOS 26 早期版本 (內部代號 iOS 19) 的蘋果(AAPL-US) 原型機意外流入市場，引發大規鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
二手 iPhone 驗機全攻略：從外觀到內部功能的 10 項必測清單
恭喜你在 Yahoo 拍賣 (Y 拍) 上找到了一台價格誘人的二手 iPhone！但千萬別高興得太早。許多賣家只會提供靜態的品相照片，然而，真正的問題往往藏在手機的功能和內部零件中——比如高價值的 Face ID 失效、更換了非原廠的螢幕，或是機身內曾有進水紀錄。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
又遲到了！iPhone鬧鐘「自動靜音」害人睡過頭 專家曝解方：快關掉這功能
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導不少iPhone用戶都發生過同樣的惡夢，鬧鐘明明設定好，卻在響的時候「自動靜音」，導致錯過重要行程。美國一名網紅喬迪...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
掃地機器人鼻祖市值蒸發9成9！iRobot聲請破產 「這國」債主將當接盤俠
掃地機器人鼻祖正式倒下。美國家用機器人公司iRobot近日向法院聲請第11章破產保護，啟動重整程序，並由中國主要供應商深圳銀星智能科技接手全部股權，曾經風靡全球的Roomba品牌，正式走向退市與易主命運。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
立院「海纜七法」全數三讀 中華電信曝數位生命線維繫關鍵
論壇中心／綜合報導海纜七法今（16日）全數三讀通過，繼上週的自來水法、電業法、天然氣事業法，剩下的4項法案，包括氣象法、商港法、電信管理法、船舶法也都一一通過。其中電信管理法第72條，明定竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備等，犯罪用工具、船舶和其他機械設備，沒收之，並可視個案情節拍賣或變賣。民視 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
中國經濟數據水很深 成長率「含水量」高？ 《人民日報》頭版刊登習近平談話 要地方政府追求「沒有水分的增長」｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 4
iPhone 20周年紀念機「變臉」 傳首度採曲面螢幕
蘋果傳將在2027年推出iPhone 20周年紀念機，最大特色是採全螢幕、沒有瀏海，並首度採用曲面螢幕設計，主力面板供應...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
豆包AI「自動滑手機」惹議！微信、淘寶陸續啟動風控防堵
（記者石耀宇／綜合報導）由字節跳動旗下「豆包」團隊與中興通訊合作推出的AI原生「豆包手機」，近期在中國引爆話題 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
避免海纜遭勾斷！中華電信「訓練AI」分析船隻動向 強化自動預警系統
[Newtalk新聞] 近年來中國籍船隻勾斷台灣周圍海域海底電纜，導致國內通訊受阻事故頻傳，加上台灣位處地震帶及颱風盛行區域，讓通訊韌性成為國家安全的重要議題。對此，中華電信除了自今年開始以AI技術分析船隻行為模型及動向，評估海底電纜被破壞的風險，並強化自動預警系統外，也計畫在明年新增2條掩埋深度更深的國內海纜。 中華電信表示，目前國內正在使用的海底電纜共有10條，主要連結台灣本島和離島。然而，光是今年上半年，台灣就經歷4次大規模海底電纜中斷事故，其中，在1月3日遭到破壞的國際海纜，以及在2月25日遭到破壞的台澎3號國內海纜都和中國船隻有關，引發國人恐慌。為強化保護海纜的「SAWS海纜自動預警系統」，中華電信利用AI即時分析船隻動向並針對潛在的勾斷風險發出預警。 中華電信表示，SAWS海纜自動預警系統升級後，我國對於海底電纜可能發生的事故將由「被動搶修」轉為「事前預測、主動防禦」，中華電信也會持續精進即時監控的告警能力。 此外，因應海底電纜遭損毀事故頻發，明年預計新增的2條國內海底電纜掩埋深度將由2公尺加深至2.5到3公尺，還會在淺水區加裝鑄鐵管或半硬膠質套管，透過物理方式降地外力破壞新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
學者：網路分享照片 智慧手機定位 透露資訊比想像還多
洛杉磯KTLA 5電視台報導，隨手拍照、分享照片，已成不少民眾的日常，然許多人可能沒意識到，照片所透露的訊息，「可能遠比...世界日報World Journal ・ 12 小時前 ・ 1
掃地機器人鼻祖殞落！iRobot宣布破產、由代工廠「衫川機器人」接手
曾經定義「掃地機器人」這個產品類別，讓Roomba成為吸塵機器人代名詞的美國老字號品牌iRobot，終究還是敵不過市場的殘酷競爭。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話