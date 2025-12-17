中華電首度合作Disney+ 力求眼球經濟極大化

（中央社記者江明晏台北17日電）中華電信今天宣布，首度與迪士尼合作，聯手推出Disney+行動、寬頻影視方案，是否進一步合作有待觀察，此舉顯示電信業者進軍OTT市場，除了以本土業者之姿經營自有平台，也積極擴大與國際OTT平台的結盟，力求眼球經濟極大化。

中華電信今天宣布，首度與迪士尼合作，為行動、寬頻、影視用戶推出Disney+專屬合作方案，申辦5G方案或HiNet光世代、MOD家速方案，指定用戶首年可以每月不到75折的優惠價加購Disney+高級方案。中華電信指出，用戶訂閱Hami Video電視運動館或影劇館，同時搭配Disney+高級方案，合約期間可年省新台幣逾2000元。

值得注意的是，台灣大多年前在Disney+登台時洽談獨家合約，但近期已改為非獨家合作關係，中華電信與Disney+首度合作，後續動向有待觀察。

業界分析，中華電過去與Netflix採獨家合作，如今也不具獨占性，可以確認的是，中華電持續擴大國際影視平台合作，除了以本土業者之姿經營自有平台Hami Video，也積極擴大與國際OTT平台的結盟，力求眼球經濟極大化。

迪士尼全球業務範疇多元，Disney+為旗下直營串流服務，擁有迪士尼（Disney）、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）等IP內容，2021年起華特迪士尼開始在亞太地區為Disney+製作原創內容，至今已在平台上推出超過155部亞太原創作品，包括日劇、韓劇以及日本動漫等。（編輯：林家嫻）1141217