中華電高層人事變動！ 副總經理洪維國年底退休

中華電（2412）於114年12月18日發布公告，宣佈行政執行副總經理洪維國將於114年12月31日正式退休。洪維國在公司內部擔任重要營運主管，並同時擔任電信學院院長，其退休將對公司運作產生影響。新任者目前尚未指定，電信學院院長的職缺將由電信研究院院長蘇添財兼任，以確保業務的持續運行。

中華電（2412）於114年12月18日發布公告，宣佈行政執行副總經理洪維國將於114年12月31日正式退休。

此次人事變動符合相關條款的規定，並已依市場別的要求進行公開宣佈。公司強調，所有資訊均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報，若有虛偽不實，均由該公司負責。

中華電（2412）於114年12月18日發布公告，宣佈行政執行副總經理洪維國將於114年12月31日正式退休。（圖／翻攝自中華電信官網）

中華電（2412）於114年12月18日發布公告，宣佈行政執行副總經理洪維國將於114年12月31日正式退休。（圖／翻攝自公開資訊觀測網站）

