中華電：以AI數位科技 驅動永續供應鏈

（中央社記者江明晏台北11日電）中華電信今天舉辦ESG供應商夥伴交流會，董事長簡志誠表示，科技與永續是企業發展的雙引擎，而AI與數位科技已成企業治理與環境管理的核心工具，未來將持續與供應商夥伴攜手合作，打造具韌性、永續與競爭力的產業生態系。

中華電信今天舉辦「2025中華電信ESG供應商夥伴交流會」，以「AI與數位化驅動永續供應鏈」為主軸，聚焦人工智慧、數位科技，加速供應鏈永續轉型，在科技導入、減碳管理、ESG治理三軌並進。

簡志誠表示，科技與永續是企業發展的雙引擎，而AI與數位科技已成企業治理與環境管理的核心工具。

他進一步說，中華電信不只是通訊基礎建設的領導者，更是永續供應鏈數位轉型的推動者，透過AI、雲端、大數據與資安技術的整合，協助供應商夥伴建構低碳透明的營運系統，提升供應鏈透明度與效率，致力於低碳、智慧化轉型，以科技能力擴散永續價值；未來將持續與供應商夥伴攜手合作，打造具韌性、永續與競爭力的產業生態系。

中華電信行政執行副總經理洪維國指出，「供應鏈治理不是單點，而是生態鏈治理」，當AI與數據治理融入每個環節，企業將從「報告模式」邁向「智慧營運模式」。

中華電信指出，為強化供應鏈韌性並與國際揭露標準接軌，宣布自2025年起採購金額逾新台幣3000萬元案件須提供產品、服務碳足跡並配合溫室氣體盤查與驗證；2027年起更須具備第三方查證證書始可投標。而2027年起，採購金額逾5000萬元以上案件，投標廠商須取得中華電信永續供應鏈分級認證銅級（含）以上資格，方具投標資格。（編輯：張良知）1141211