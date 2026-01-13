中華電、台灣大、遠傳財報亮眼 三電信營收獲利齊創高

【記者趙筱文／台北報導】三大電信2025年成績單全數揭曉，中華電信、台灣大哥大與遠傳電信全年營收與獲利同步成長，顯示在5G升級、企業資通訊與數位服務帶動下，電信本業不只沒退燒，還越跑越穩。整體來看，中華電信穩居獲利王，台灣大在企業與新科技事業加速衝刺，遠傳則在5G滲透率與ARPU（每用戶平均收入）表現上持續領先，各自走出不同的成長曲線。

中華電信2025年全年合併營收達2,361.1億元，年增2.7%，營業淨利485.5億元、稅後淨利386.9億元，EPS達4.99元，創近8年新高，營收與獲利雙雙刷新歷史紀錄。

董事長簡志誠指出，電信核心業務穩健、資通訊業務與子公司貢獻提升，是推升整體表現的三大引擎。以用戶結構來看，中華電行動用戶數達1,323.8萬戶，月租型ARPU提升至582元、年增4.5%；固網光世代用戶393萬戶，其中300Mbps以上高速用戶年增13.3%，顯示高速寬頻需求持續升溫。資通訊業務方面，IDC、雲端與資安帶動全年營收成長3.9%，成為另一個穩定成長支柱。

台灣大哥大則交出全年營收1,987.6億元、稅後淨利144.4億元、EPS4.77元的成績，獲利年增4%。公司指出，消費電信事業在用戶退租率降至0.55%、行動服務營收加速成長下，展現高黏著度優勢；企業電信事業受系統整合與AIDC專案挹注，相關營收年增約兩成。

新科技事業同樣成為亮點，包含影音多享組、遊戲發行與電信金融等業務持續放大，旗下TWEX台灣大虛擬資產交易所註冊用戶連月雙位數成長，多數用戶以小額投資為主。網路品質方面，台灣大在OpenSignal最新報告中，拿下整體影音體驗、5G影音、5G語音與可用率等多項第一，技術優勢成為差異化關鍵。

遠傳電信則在2025年繳出「雙高」成績，全年合併營收1,103.46億元、EBITDA380.8億元、EPS3.81元全數創新高，稅後淨利137.32億元更寫下近20年新高。單月表現同樣亮眼，12月營收113.41億元、年增13.5%，EBITDA與EPS同步創單月紀錄。

遠傳指出，5G升級動能是核心關鍵，5G月租型用戶滲透率達47.5%，ARPU與滲透率雙雙居業界第一，行動服務營收已連續58個月正成長。企業資通訊方面，系統整合、物聯網與雲端專案穩定交付，維持雙位數成長；個人數位服務如friDay影音、守護網與帳單代收，也逐步轉化為穩定收入來源。

整體來看，三大電信2025年的共通關鍵字，都是「穩定現金流＋新動能加持」。行動通訊仍是基本盤，但真正拉開差距的，是企業資通訊、雲端、資安與數位服務的延伸戰場。在5G逐步成熟、AI與雲端需求持續放大的背景下，電信業不再只是賣流量，而是比誰更能把網路，變成長期、可複製的服務生態。下一步怎麼走，市場已經開始等2026年的新一輪較勁。

