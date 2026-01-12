中華電、台灣大2025自結EPS近5元 遠傳3.81元創新高！

電信三雄2025年12月暨全年自結獲利出爐。台灣大單月稅後EPS為0.43元，連續2個月奪下獲利王；累計全年稅後淨利144.4億元，年增4%，稅後EPS為4.77元。

遠傳電信12月也有好表現，合併EBITDA為33.47億元，年成長2.6%；稅後淨利13.04億元，每股盈餘（EPS）0.36元，同樣超越老大哥中華電信；壘暨全年來看，遠傳每股盈餘（EPS）3.81元，超越2025年度財測目標，達成率105%。

至於中華電信12月自結合併營收約232.6億元、營業淨利約34.3億元、歸屬於母公司業主淨利約26.8億元、稅前息前折舊攤銷前淨利(EBITDA)約68.6億元、每股盈餘0.35元。

累計全年營收約2361.1億元、營業淨利約485.5億元、歸屬於母公司業主淨利約386.9億元、稅前息前折舊攤銷前淨利(EBITDA)約887.7億元、每股盈餘4.99元，仍是電信業年度獲利冠軍。

至於年度獲利亞軍台灣大哥大，114年獲利主要受惠於消費電信事業穩健成長，以及企業電信事業與新科技事業皆加速擴展，全年EPS自結4.77元，較去年同期成長4%。

114年12月自結合併營收180.5億元，營業利益21.7億元，稅後淨利13.2億元，稅後EPS為0.43元。

全年自結合併營收1987.6億元，營業利益214.5億元，年增6%，稅後淨利144.4億元，年增4％。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，消費電信事業在SGF永續成長根基策略持續推動下，12月營運表現亮眼，行動服務營收加速成長，年增幅度為全年最高，月租用戶退租率亦降至0.55%，再創歷史新低。

企業電信事業相關專案收入持續貢獻，加上AIDC開始挹注收入，推升電信營收年增約二成。新科技事業部分，影音多享組、遊戲發行、電信金融等業務皆有亮眼成長表現。獲利方面，合併營業利益年增達25%。

國際權威測速機構OpenSignal 2025下半年《台灣行動網路體驗報告》，台灣大憑藉全台最大100MHz 3.5GHz 5G頻寬的技術優勢，榮獲「整體影音體驗」、「5G影音體驗」、「5G語音應用體驗」、「可用率」四項冠軍。

新科技事業動能成長強勁，TWEX台灣大虛擬資產交易所擴大服務範圍，開放所有自然人用戶使用註冊會員、開始累積虛擬資產，註冊用戶連月雙位數成長，更有超過七成的用戶以小額投資為主。

遠傳電信指出，受惠於行動通訊用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能穩健，以及手機銷售表現亮眼帶動整體營運持續攀升，遠傳12月合併總營收和合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）雙雙改寫單月歷史新高。

12月遠傳合併總營收持續突破百億，達到113.41億元，年成長率13.5%，延續雙位數成長；合併EBITDA為33.47億元，年成長率2.6%；稅後淨利13.04億元，每股盈餘（EPS）0.36元。

遠傳2025年全年度合併總營收、合併EBITDA 及每股盈餘（EPS）皆創下歷史新高；全年稅後淨利則締造近20年來新高紀錄，為遠亞合併後的第二年繳出亮眼成績。

2025年合併總營收再度突破千億，達到1103.46億元，年成長率5.5%；年度合併EBITDA與稅後淨利分別為380.80億元與137.32億元，年成長率分別為4.9%與6.9%；全年度每股盈餘（EPS）3.81元，超越2025年度財測目標，達成率為105%。

遠傳12月行動通訊業務延續成長力道，在用戶持續升級5G帶動下，5G月租型用戶滲透率達47.5%，與月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）兩項指標皆穩居業界第一。整體行動服務營收達52.84億元，年成長率為2.6%，締造自2021年3月以來連續58個月營收正成長的佳績。

12月企業資通訊業務表現穩健，年成長率維持雙位數水準，加上年底多項系統整合、物聯網及雲端服務專案如期交付，加深營收成長力道，遠傳整合解決方案的競爭優勢已成為帶動營收成長的關鍵引擎。

